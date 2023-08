【破格値下げ】 【早い者勝ち】新品PATRICK (パトリック) マラソン　ネイビー　44 スニーカー

今なら期間限定ですが、PATRICKの靴紐(写真5枚目参照)のおまけ付き

PATRICK MARATHON-L98902 NVY

レア 海外 コンバース CONVERSE オールスター 2way ハイカット

44(27.5cm)

新品、未使用品です。(箱に入ったまま保存してるので傷、汚れはございません。)

即購入OKです。

素材: ステアレザー

生産国: 日本

コード:98902

パトリックの中でも人気モデルマラソン のデザインをベースに、全てのパーツを 柔らかで履き心地のよいシュリンクレザーを使い、更にフィット感を向上させた マラソン・レザー です。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド パトリック 商品の状態 新品、未使用

