US ARMY UTILITY SHIRT OG-107 1960s

⚫︎商品名

ステューシー / stussy

アーチ刺繍ビッグロゴ

ベースボールシャツ 半袖シャツ

⚫︎サイズ

L

⚫︎実寸サイズ 平置き(cm)

着丈→73

肩幅→50

身幅→57

袖丈→25

⚫︎カラー

臙脂 / ボルドー

⚫︎素材

綿100%

⚫︎状態

USED

良好

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

