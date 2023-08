最も ♯Gcd30EgドラゴンボールZ2伝説の超サイヤ人編フルコンプ全7種 その他

■プロフィールをご覧になってからご購入お願いします。

ベアブリック キースヘリング #3 100% & 400%

■いきなり購入OK

■バラ売り・値下げ・取置き・専用出品不可

■土日祝日の連絡・発送不可(GW・お盆・年末年始含む)

♯Gcd30EgドラゴンボールZ2伝説の超サイヤ人編フル

コンプ全7種HG♂BANDAIバンダイ♀200円〓007560_c

【発売元】

BANDAIバンダイ

【商品仕様】

★全7種★

新品未使用

ミニブック付

【商品内容】

1.孫悟空(スーパーサイヤ人Ver.)

2.孫悟空(かめはめ波Ver.)

3.ヤムチャ&プーアル

4.フリーザ

5.ベジータ

6.ブルマ

7.クリリン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

