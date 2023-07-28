【超ポイント祭?期間限定】 Pt900　高品質ダイヤモンドリング　0.05ct　サイズ11号　幅広　プラチナ リング

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天然 ダイヤモンド 3.15ct k18 イエローゴールド 13号 リング



K14 ヴィンテージ 翡翠リング 14金 10号

ジュエリーショップレインボーと申します✨

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新品 H&C ダイヤ コンビ リング 0.239ct Pt900 K18

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ムオニオナルスタ隕石リング 14.5号 14.5号



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レディース K18 ダイヤモンド リング

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MH シルバーリング アイルーフットスタンプ 9号



★HERMES★ エルメス フィル・ロン GM ウェディングリング

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ポンテヴェキオ 指輪 フラワー型 リング

✨出品価格 ￥74,800✨

K10 アメジスト ピンキーリング



【新品仕上げ / 7号】カルティエ ウェディング リング ダイヤ バンド 指輪

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【Vivienne Westwood】JSB刻印有り アーマーリングSサイズ



k18wg メレダイヤリング シンプル ホワイトゴールド 0.4カラット



【tiffany】廃盤シグネチャーコンビリング

【タイトル】Pt900 高品質ダイヤモンドリング 0.05ct サイズ11号 幅広 プラチナ

92様専用 k18 pt900 天然ブルートパーズ ダイヤリング9.3g#9.5



♡yuka♡様ティファニー カーブド バンドリング 指輪 スターリングシルバー

【素材】 Pt900 プラチナ

アガット リング コーラル K14



トクトク プラチナ 合成サファイア ２．１９ ダイヤモンド リング

【石名・ct数】天然ダイヤモンド D0.05ct

淡水真珠パールリング【指輪】 22×17mm パープルカラー



(美品) TIFFANY&Co.ティファニーノーツナローバンドリング 11.5号

【サイズ】11号

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新品 バケットカットダイヤモンド リング 1.18ct Pt950

【重量】5.5g

大粒5ct のディープな輝き ロードライトガーネットリング サイズ11



★エルサペレッティオープンハートシルバーリングＳＬ925

【リング幅・上部厚み】幅11.7×厚み3.6mm

Van Cleef & Arpels ペルレ スモール



ダイヤデザインリング《色石付き》

【コメント】プラチナの高品質ダイヤモンドを使用した高級ジュエリーが入荷しました。

【美品】Hermès エルメス コロゾ シグネットリング シルバー ヴィンテージ

ダイヤモンドはトータル0.05ctで、無色透明で照りの強い高品質ダイヤを使用。

【美品】カシケイ ブラウンダイヤモンド ライン リング10号

総重量5.5gプラチナ使用しており、しっかりとした作りです。

未使用 K18 YG ダイヤモンド デザイン リング 18金 イエローゴールド

是非この機会に高品質ダイヤリングをお買い求めください。

18金 K18 シンプル平打ちリング 男女兼用 1.1g 13号 X439



オーストラリア産 希少 ボルダーオパール ルビー ダイヤモンド 定価68万円

※商品は紙製のリングケースに入れて発送致します。

k18．ピンクトルマリン，指輪、No.1034.



agete フェルスパー サファイア リング 10号



ジュエリーツツミ リボンリング オパール ９号

◆商品の状態 『 S 』ランク

クロエ ★ アルファベットリング イニシャルリング ★ Y 新品



◆ hum ハム K18 リング ピンキーリング ◆

SS・・・未使用

エルメス ダブルトゥルー リング49 シルバー925 指輪 Hermès

S ・・・新品仕上げ済み

＊新品＊ SIENA ROSE ＊ ロゼチナ 流れ星 ダイヤモンド リング ＊

A ・・・目立ったキズなし

PT900ダイヤリング

B ・・・やや傷あり

美品 Pt900 ピンクダイヤモンド/ダイヤモンド リング

C ・・・傷あり

【新品仕上げ済】ティファニー ノーツ ルシダ バンド リング【11148】



CHANEL ヴィンテージ プラスチック リング 指輪 COCO カメリア

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K14WG ダイヤモンド・パライバトルマリン リング



ジュエリーマキ 1.51ct 天然ダイヤモンドリング K18/Pt



セナちゃん様GSTV プラチナカット伸縮フリーリング

■返品について

フラワー プラチナ900 天然ダイヤモンドリング Pt900

「商品の不良」や「説明との相違」があった場合のみ返品をお受けいたします。

パールリング

受け取り評価をする前にご連絡お願いします。

ティファニーエメラルドカットダイヤリング



可愛い！ポンテヴェキオ k18WG マルチストーンリング 2.88g M1072

#Pt900リング

メゾンマルジェラ♡リング

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ダイヤモンド×ルビー リング K18YG Pt900 0.20ct 6.9g

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プラチナ pt900 リング 珊瑚 6.3㎜ ダイヤ0.3 13号 5.11 g

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美品 ダイヤモンド 0.16ct 2連 リング K18 指輪 A00729

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オパールリング 10K 9号 shushu jyojyoシュシュジョジョ

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フォエバーマーク 指輪 ネックレス セット



新品未使用 KAORU リング #13 イエローベリル K10 ピンクゴールド

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商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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