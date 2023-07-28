【超ポイント祭?期間限定】 Pt900　高品質ダイヤモンドリング　0.05ct　サイズ11号　幅広　プラチナ リング

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★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
天然 ダイヤモンド 3.15ct k18 イエローゴールド 13号 リング
K14 ヴィンテージ 翡翠リング 14金 10号
ジュエリーショップレインボーと申します✨
【超美品】クリスチャンディオール CD ネイビーリング ゴールド S
PT 2.051 J I-1 ペアシェイプ リング
現在⭐️フォロワー様セール❗️⭐️を開催中です！
✴︎極美品 PT900 プラチナ ルビー エメラルド サファイア ダイヤ リング
新品 H&C ダイヤ コンビ リング 0.239ct Pt900 K18
フォローして頂いた方に出品価格より更に✨お値引き✨致しますのでコメントで希望金額を教えて下さい。
ムオニオナルスタ隕石リング 14.5号 14.5号
canal 4℃ ペアリング
レディース K18 ダイヤモンド リング
他にも#ジュエリーショップレインボー で出品しています。
MH シルバーリング アイルーフットスタンプ 9号
★HERMES★ エルメス フィル・ロン GM ウェディングリング
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
週末値下げ プラチナ、本黒真珠リング 10
ポンテヴェキオ 指輪 フラワー型 リング
✨出品価格 ￥74,800✨
K10 アメジスト ピンキーリング
【新品仕上げ / 7号】カルティエ ウェディング リング ダイヤ バンド 指輪
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
【Vivienne Westwood】JSB刻印有り アーマーリングSサイズ
k18wg メレダイヤリング シンプル ホワイトゴールド 0.4カラット
【tiffany】廃盤シグネチャーコンビリング
【タイトル】Pt900 高品質ダイヤモンドリング 0.05ct サイズ11号 幅広 プラチナ
92様専用 k18 pt900 天然ブルートパーズ ダイヤリング9.3g#9.5
♡yuka♡様ティファニー カーブド バンドリング 指輪 スターリングシルバー
【素材】 Pt900 プラチナ
アガット リング コーラル K14
トクトク プラチナ 合成サファイア ２．１９ ダイヤモンド リング
【石名・ct数】天然ダイヤモンド D0.05ct
淡水真珠パールリング【指輪】 22×17mm パープルカラー
(美品) TIFFANY&Co.ティファニーノーツナローバンドリング 11.5号
【サイズ】11号
週末特別値下！ヴィンテージ Gトルマリン ダイヤ&サファイアリング
新品 バケットカットダイヤモンド リング 1.18ct Pt950
【重量】5.5g
大粒5ct のディープな輝き ロードライトガーネットリング サイズ11
★エルサペレッティオープンハートシルバーリングＳＬ925
【リング幅・上部厚み】幅11.7×厚み3.6mm
Van Cleef & Arpels ペルレ スモール
ダイヤデザインリング《色石付き》
【コメント】プラチナの高品質ダイヤモンドを使用した高級ジュエリーが入荷しました。
【美品】Hermès エルメス コロゾ シグネットリング シルバー ヴィンテージ
ダイヤモンドはトータル0.05ctで、無色透明で照りの強い高品質ダイヤを使用。
【美品】カシケイ ブラウンダイヤモンド ライン リング10号
総重量5.5gプラチナ使用しており、しっかりとした作りです。
未使用 K18 YG ダイヤモンド デザイン リング 18金 イエローゴールド
是非この機会に高品質ダイヤリングをお買い求めください。
18金 K18 シンプル平打ちリング 男女兼用 1.1g 13号 X439
オーストラリア産 希少 ボルダーオパール ルビー ダイヤモンド 定価68万円
※商品は紙製のリングケースに入れて発送致します。
k18．ピンクトルマリン，指輪、No.1034.
agete フェルスパー サファイア リング 10号
ジュエリーツツミ リボンリング オパール ９号
◆商品の状態 『 S 』ランク
クロエ ★ アルファベットリング イニシャルリング ★ Y 新品
◆ hum ハム K18 リング ピンキーリング ◆
SS・・・未使用
エルメス ダブルトゥルー リング49 シルバー925 指輪 Hermès
S ・・・新品仕上げ済み
＊新品＊ SIENA ROSE ＊ ロゼチナ 流れ星 ダイヤモンド リング ＊
A ・・・目立ったキズなし
PT900ダイヤリング
B ・・・やや傷あり
美品 Pt900 ピンクダイヤモンド/ダイヤモンド リング
C ・・・傷あり
【新品仕上げ済】ティファニー ノーツ ルシダ バンド リング【11148】
CHANEL ヴィンテージ プラスチック リング 指輪 COCO カメリア
他にも多数#ジュエリーショップレインボー で出品しています。
K14WG ダイヤモンド・パライバトルマリン リング
ジュエリーマキ 1.51ct 天然ダイヤモンドリング K18/Pt
セナちゃん様GSTV プラチナカット伸縮フリーリング
■返品について
フラワー プラチナ900 天然ダイヤモンドリング Pt900
「商品の不良」や「説明との相違」があった場合のみ返品をお受けいたします。
パールリング
受け取り評価をする前にご連絡お願いします。
ティファニーエメラルドカットダイヤリング
可愛い！ポンテヴェキオ k18WG マルチストーンリング 2.88g M1072
#Pt900リング
メゾンマルジェラ♡リング
#ダイヤモンド
ダイヤモンド×ルビー リング K18YG Pt900 0.20ct 6.9g
#ダイヤモンドリング
プラチナ pt900 リング 珊瑚 6.3㎜ ダイヤ0.3 13号 5.11 g
#レディースリング
アガット agate ハーフエタニティリング ダイヤモンド 7号 18K
#ファッションリング
Tiffany ティファニー YG 750 エルサペレッティ 1PD リング
#ジュエリー
美品 ダイヤモンド 0.16ct 2連 リング K18 指輪 A00729
#お値下げ可能
オパールリング 10K 9号 shushu jyojyoシュシュジョジョ
#送料無料
フォエバーマーク 指輪 ネックレス セット
新品未使用 KAORU リング #13 イエローベリル K10 ピンクゴールド
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商品の情報
商品の状態
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ピンクジェリーオパール リングB
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グッチ ダブルGフラワーリング GUCCI 14号 レディース 指輪 シルバー
繊細な唐草銀細工の指輪 モロッコシルバー
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ジュエリーショップレインボーと申します✨現在⭐️フォロワー様セール❗️⭐️を開催中です！フォローして頂いた方に出品価格より更に✨お値引き✨致しますのでコメントで希望金額を教えて下さい。他にも#ジュエリーショップレインボー で出品しています。★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★✨出品価格 ￥74,800✨★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★【タイトル】Pt900 高品質ダイヤモンドリング 0.05ct サイズ11号 幅広 プラチナ【素材】 Pt900 プラチナ【石名・ct数】天然ダイヤモンド D0.05ct【サイズ】11号【重量】5.5g【リング幅・上部厚み】幅11.7×厚み3.6mm【コメント】プラチナの高品質ダイヤモンドを使用した高級ジュエリーが入荷しました。ダイヤモンドはトータル0.05ctで、無色透明で照りの強い高品質ダイヤを使用。総重量5.5gプラチナ使用しており、しっかりとした作りです。是非この機会に高品質ダイヤリングをお買い求めください。※商品は紙製のリングケースに入れて発送致します。◆商品の状態 『 S 』ランクSS・・・未使用S ・・・新品仕上げ済み A ・・・目立ったキズなしB ・・・やや傷ありC ・・・傷あり他にも多数#ジュエリーショップレインボー で出品しています。■返品について「商品の不良」や「説明との相違」があった場合のみ返品をお受けいたします。受け取り評価をする前にご連絡お願いします。#Pt900リング#ダイヤモンド#ダイヤモンドリング#レディースリング#ファッションリング#ジュエリー#お値下げ可能#送料無料69su59ro59su95
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未使用に近い
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10
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アクセサリー
リング
Pt900 高品質ダイヤモンドリング 0.05ct サイズ11号 幅広 プラチナ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
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らくらくメルカリ便 匿名配送
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1~3日で発送
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出品者
abca7c
1485
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
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【超ポイント祭?期間限定】 Pt900 高品質ダイヤモンドリング 0.05ct サイズ11号 幅広 プラチナ リング
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