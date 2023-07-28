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【超ポイント祭?期間限定】 Pt900　高品質ダイヤモンドリング　0.05ct　サイズ11号　幅広　プラチナ リング

商品の説明

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
天然 ダイヤモンド 3.15ct k18 イエローゴールド 13号 リング

K14 ヴィンテージ　翡翠リング 14金　10号
ジュエリーショップレインボーと申します✨
【超美品】クリスチャンディオール　CD　ネイビーリング　ゴールド　S

PT 2.051 J I-1 ペアシェイプ　リング
現在⭐️フォロワー様セール❗️⭐️を開催中です！
✴︎極美品　PT900 プラチナ ルビー エメラルド サファイア ダイヤ リング

新品 H&C ダイヤ コンビ リング 0.239ct Pt900 K18
フォローして頂いた方に出品価格より更に✨お値引き✨致しますのでコメントで希望金額を教えて下さい。
ムオニオナルスタ隕石リング 14.5号　14.5号

canal 4℃ ペアリング

レディース K18 ダイヤモンド リング
他にも#ジュエリーショップレインボー で出品しています。
MH　シルバーリング　アイルーフットスタンプ　9号

★HERMES★ エルメス フィル・ロン GM ウェディングリング
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
週末値下げ　プラチナ、本黒真珠リング 10

ポンテヴェキオ　指輪　フラワー型　リング
✨出品価格　￥74,800✨
K10 アメジスト ピンキーリング

【新品仕上げ / 7号】カルティエ　ウェディング　リング ダイヤ　バンド　指輪
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
【Vivienne Westwood】JSB刻印有り　アーマーリングSサイズ

k18wg メレダイヤリング　シンプル　ホワイトゴールド　0.4カラット

【tiffany】廃盤シグネチャーコンビリング
【タイトル】Pt900　高品質ダイヤモンドリング　0.05ct　サイズ11号　幅広　プラチナ
92様専用　k18 pt900 天然ブルートパーズ　ダイヤリング9.3g#9.5

♡yuka♡様ティファニー カーブド バンドリング 指輪 スターリングシルバー
【素材】 Pt900　プラチナ
アガット　リング　コーラル　K14

トクトク　プラチナ　合成サファイア　２．１９　ダイヤモンド　リング
【石名・ct数】天然ダイヤモンド　D0.05ct
淡水真珠パールリング【指輪】　22×17mm　パープルカラー

(美品) TIFFANY&Co.ティファニーノーツナローバンドリング 11.5号
【サイズ】11号
週末特別値下！ヴィンテージ　Gトルマリン ダイヤ&サファイアリング

新品 バケットカットダイヤモンド リング 1.18ct Pt950
【重量】5.5g
大粒5ct のディープな輝き　　　　　ロードライトガーネットリング　　サイズ11

★エルサペレッティオープンハートシルバーリングＳＬ925
【リング幅・上部厚み】幅11.7×厚み3.6mm
Van Cleef & Arpels ペルレ　スモール

ダイヤデザインリング《色石付き》
【コメント】プラチナの高品質ダイヤモンドを使用した高級ジュエリーが入荷しました。
【美品】Hermès　エルメス　コロゾ　シグネットリング　シルバー　ヴィンテージ
ダイヤモンドはトータル0.05ctで、無色透明で照りの強い高品質ダイヤを使用。
【美品】カシケイ　ブラウンダイヤモンド　ライン　リング10号
総重量5.5gプラチナ使用しており、しっかりとした作りです。
未使用　K18 YG ダイヤモンド　デザイン　リング　18金 イエローゴールド
是非この機会に高品質ダイヤリングをお買い求めください。
18金 K18 シンプル平打ちリング 男女兼用 1.1g 13号 X439

オーストラリア産　希少　ボルダーオパール　ルビー　ダイヤモンド　定価68万円
※商品は紙製のリングケースに入れて発送致します。
k18．ピンクトルマリン，指輪、No.1034.

agete フェルスパー　サファイア　リング　10号

ジュエリーツツミ リボンリング オパール ９号
◆商品の状態　　『 S 』ランク
クロエ　★ アルファベットリング　イニシャルリング　★ Y 新品

◆ hum ハム K18 リング ピンキーリング ◆
SS・・・未使用
エルメス ダブルトゥルー リング49 シルバー925 指輪 Hermès
S ・・・新品仕上げ済み
＊新品＊ SIENA ROSE ＊ ロゼチナ 流れ星 ダイヤモンド リング ＊
A ・・・目立ったキズなし
PT900ダイヤリング
B ・・・やや傷あり
美品 Pt900 ピンクダイヤモンド/ダイヤモンド リング
C ・・・傷あり
【新品仕上げ済】ティファニー ノーツ ルシダ バンド リング【11148】

CHANEL ヴィンテージ プラスチック リング 指輪 COCO カメリア
他にも多数#ジュエリーショップレインボー で出品しています。
K14WG ダイヤモンド・パライバトルマリン リング

ジュエリーマキ　1.51ct　天然ダイヤモンドリング　K18/Pt

セナちゃん様GSTV プラチナカット伸縮フリーリング
■返品について
フラワー プラチナ900 天然ダイヤモンドリング Pt900
「商品の不良」や「説明との相違」があった場合のみ返品をお受けいたします。
パールリング
受け取り評価をする前にご連絡お願いします。
ティファニーエメラルドカットダイヤリング

可愛い！ポンテヴェキオ k18WG マルチストーンリング 2.88g M1072
#Pt900リング
メゾンマルジェラ♡リング
#ダイヤモンド
ダイヤモンド×ルビー リング K18YG Pt900 0.20ct 6.9g
#ダイヤモンドリング
プラチナ　pt900 リング　珊瑚　6.3㎜　ダイヤ0.3　13号　5.11 g
#レディースリング
アガット　agate ハーフエタニティリング　ダイヤモンド　7号　18K
#ファッションリング
Tiffany ティファニー　YG 750 エルサペレッティ　1PD リング
#ジュエリー
美品 ダイヤモンド 0.16ct 2連 リング K18 指輪 A00729
#お値下げ可能
オパールリング　10K 9号　shushu jyojyoシュシュジョジョ
#送料無料
フォエバーマーク　指輪　ネックレス　セット

新品未使用　KAORU リング　#13　イエローベリル　K10 ピンクゴールド
69su59ro59su95

美品 ミキモト Pt950 ダイヤ0.23ct(F‐VVS1) リング 指輪

商品の情報

商品の状態未使用に近い

スタージュエリー k18 ダイヤモンドリング 5号

豪華☆PT非加熱サファイアリングS:2.34ct D:2.072ct

ルイヴィトン　リング　ナノグラム

ピンクジェリーオパール　リングB

LOUIS VUITTON ルイヴィトン 小物 リング 指輪 バーグ ナノグラム

トレソロ Tresoro ダイヤリング サイズ ＃11 k18WG

グッチ ダブルGフラワーリング GUCCI 14号 レディース 指輪 シルバー

繊細な唐草銀細工の指輪 モロッコシルバー
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商品の状態未使用に近い

【超ポイント祭?期間限定】 Pt900　高品質ダイヤモンドリング　0.05ct　サイズ11号　幅広　プラチナ リング

2分钟前

【超ポイント祭?期間限定】 Pt900　高品質ダイヤモンドリング　0.05ct　サイズ11号　幅広　プラチナ リング

¥67,600 ¥36,504

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abca7c

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abca7c
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