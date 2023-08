新規購入 コンパクトジャケット ノースフェイス マウンテン L】 カーキ【新品 パーカー その他

⚠️値下げ不可です。m(_ _)m

■2023年 春夏モデル 23SS

■新品未使用 タグ付き

■国内正規品

■THE NORTH FACE / Compact Jacket

■品番 NPW72230

■サイズ / レディース L

■カラー / ニュートープ (カーキ)

■素材 / ナイロン100%

■定価 ¥15,400 (税込)

●外出先や旅先での悪天候に対応できる撥水加工を施した軽量シェルジャケット。

●生地はコットンライクでナチュラルな風合いながら防風性も併せ持ち、急な冷え込みが予想される旅先でも活躍するウインドブレーカー。。

●春から秋の気候に最適です。

軽量かつコンパクトに収納して携行でき、アウトドアだけでなく日常のさまざまなシーンで幅広く活用可能。

●夏でも肌寒い日や小雨の時に活躍します!

●シルエットも中間着と合わせやすい、ややゆとりを持った仕上がりです。

●スタッフサック付き。

◆⚠️値下げ交渉はご遠慮ください。

◆即購入、取引メッセージなしOKです。

◆禁煙環境です。

◆ネコポスで発送予定です。

⚠️値下げ不可です。m(_ _)m■2023年 春夏モデル 23SS■新品未使用 タグ付き■国内正規品■THE NORTH FACE / Compact Jacket■品番 NPW72230 ■サイズ / レディース L■カラー / ニュートープ (カーキ)■素材 / ナイロン100%■定価 ¥15,400 (税込)●外出先や旅先での悪天候に対応できる撥水加工を施した軽量シェルジャケット。●生地はコットンライクでナチュラルな風合いながら防風性も併せ持ち、急な冷え込みが予想される旅先でも活躍するウインドブレーカー。。●春から秋の気候に最適です。軽量かつコンパクトに収納して携行でき、アウトドアだけでなく日常のさまざまなシーンで幅広く活用可能。●夏でも肌寒い日や小雨の時に活躍します!●シルエットも中間着と合わせやすい、ややゆとりを持った仕上がりです。●スタッフサック付き。 □ノースフェイスではパーカーやスウェットやジャージ、マウンテンパーカーやナイロンジャケット、パンツやショートパンツやショーツ、バッグやバックパックやリュック、Tシャツやスニーカーやキャップなどを展開しています。◆⚠️値下げ交渉はご遠慮ください。◆即購入、取引メッセージなしOKです。◆禁煙環境です。◆ネコポスで発送予定です。最新 新作 希少ナイロンパーカー野球 サッカースウェットパンツ陸上 マラソン登山 キャンプナイキやアディダスやアディダスオリジナルスやアンダーアーマーやプーマやミズノやアシックスやデサントやニューバランスやチャンピオンやパタゴニアやモンベルやコロンビアやマムートやシュプリームやステューシーやビームスやスローブイエナやフレームワークやアパルトモンやトゥモローランドなどのメンズやキッズ服も取扱中。スポーツウェアやアウターやウインドブレーカーやランニングウェアやレインコートやトレーナーやセーターやカーディガンやジョガーパンツやハーフパンツやダウンジャケットやフリースやドットショットジャケットやコートやロンTや長袖や半袖やタイツやレギンスやブーツやグローブやアルパインライトパンツやドットショットジャケットなどを出品しております。

