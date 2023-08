NIKEの限定のスウェット日本モデルになります。なかなか探しても出てこない貴重な商品だと思います。

自分用にかなり探して買ったのですがサイズがUSのサイズなのでちょっと合わないため出品することにしました。

サイズL (usサイズ) 着丈73 身幅62 素人寸法なので多少の誤差は申し訳ございません。

ご不明なところや値段交渉も可能ですのでお気軽にコメントください。

just do it NIKE 日本 JORDAN DUNK DUNK SB supreme stussy ape 古着 vintage

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

