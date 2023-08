リーガルの上位ブランド、シェットランドフォックス のダブルモンクストラップです。

日常使用の小傷はありますが、状態は良いと思います。

状態は写真をよく確認頂きご判断ください。

木製シューキーパー(別メーカー品)をお付けします。

ブランド SHETLANDFOX

モデル カーディフ

サイズ 7.5 (25.5cm)

生産国 日本

素材 国産キップ

ソール ダイナイトソール

製法 グッドイヤーウェルト

カラー 茶

付属 木製シューキーパー(別メーカー品)

#shetlandfox

#REGAL

#シェットランドフォックス

#リーガル

#ダブルモンクストラップ

以下のブランドが好きな方にもおすすめです。

#クロケットアンドジョーンズ

#パラブーツ

#ジョンロブ

#エドワードグリーン

#JMウェストン

#トリッカーズ

#オールデン

#チャーチ

#チーニー

#ベルルッティ

#バーウィック

#VASS

#サンダース

#ガジアーノガーリング

#ステファノブランキーニ

#アルフレッドサージェント

#グレンソン

#ロイドフットウェア

#マスターロイド

#ユニオンインペリアル

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド リーガル 商品の状態 やや傷や汚れあり

