<<ご購入前に必ずプロフィールをご確認ください>>

【タグ付き新品】

an / アン

AOC-3465 ホワイト XSサイズ

定価 : 26,400円(税込) -9,600円引き!

❣️『16時まで』即日発送❣️

◯【交渉でのお値引きなし】

◯【出品、掲載されていない商品はありません】

◯ ご不明な点はメーカー公式通販サイトもご覧ください。

以上の内容につきましては、【コメントへのご返信はしません】

のでご了承くださいませ。

#anAndy出品中

#XSサイズの出品を見てみる

#ホワイト系の出品を見てみる

【アン /an】

ゆめ - 身長160cm - Sサイズ着用

襟付きデザインがクラシカルな印象のマーメイドミニドレス♡

程よいレースの透け感とフロントジップがSEXYに演出

周りと差が付く大人ガーリーな1着です♪

XSサイズ

B:80-82 / W:58-60 / H:83-85

[着丈](脇下)約62cm

Angel R エンジェルアール

Glossy グロッシー

IRMA イルマ

JEAN MACLEAN ジャンマクレーン

Andy アンディ

GLAMOROUS グラマラス

an アン

sugar シュガー

dazzy デイジー

