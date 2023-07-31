2022年激安 【新品 日本製】 プラチナ Pt 0.464ct マーキスカットダイヤ リング その他

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【新品 日本製】 プラチナPt900 0.464ct 0.60ct ダイヤリング ダイヤモンド リング マーキスダイヤ マーキスカットダイヤ Marquise Cut Diamond Ring in 0.464ct and 0.60ct Natural Diamond
最高級ダイヤモンド 0.311ct D Flawless 3EX HC NONE
ボルダーオパール 7.342ct ソーティング付き ルース 10月誕生石
この指輪は、モダンでエレガントな
Super Groupies 第五人格 傭兵 時計
デザインで、日本で作られているものめす。
DIOR レディディオールバッグ ピルケース
プラチナ製で、マーキスを取り囲むメレにより、
ユルさま 確認用
とてもマーキスの輝きを引き立たせています。
サマーSale！希少！天然 ピンクダイヤモンド ルース 0.150ct
またこのデザインは、身につけることで
エルメス カデナ 南京錠51
指を細く見せてくれます。
NINA様専用 カルティエ ブレスレット用 空箱 ケース
ティファニー ラージ ハート リターントゥ キーリング キーホルダー KK13
【詳細】
★大人気★クリスチャンディオール トライバルピアス
材質: プラチナPt900
0.034ct Fancy deep orangy pink ルース
主石: 天然ダイヤ
CHANEL アクセサリー空箱12個
カラット (Carat) : 0.464ct
ティファニーブルーボックス(新品・未使用)
カラー (Color) : (Color) : Light Yellow
talkativeジュエリーボックス 未使用 dot gray
カット (Cut) : マーキスカットMarquise Cut
☆極美品☆HERMES シェーヌダンクル✨ゴールド✨#034672
中央宝石研究所ソーティング付き
18K ダイヤモンド フラワートップ
ジョジョ ストーンオーシャン× PAMEO POSE ロケットモチーフチョーカー
脇石 (Side Stone) : 0.60ct Natural Diamond
FARIS スタニングルアー コラボ イヤーカフ
サイズ (Size) : 11
［正規品］ CHANEL ヴィンテージ カフリンクス ゴールド系
2レディースイミテーションアクセサリーキロ売 約5キロ
【商品状態】
ぴょこたさま 確認用
新品、日本製
0.308ct0.300ct リリーカット ダイヤモンドルース G-H VVS2
【新品 日本製】 プラチナ Pt 0.464ct マーキスカットダイヤ リング
【注意事項】
0.348ct ロイヤルアッシャー E VS1 ダイヤモンド ルース 0.3ct
▪ サイズ変更は、コメントよりお願いします 。
ソーティング付★ Fancy Pink ピンクダイヤモンド ルース 裸石
▪ 品質を確認しました。安心してご注文ください。
特大トパーズ ルース 68.5ct
▪ 購入後の返品はお断りさせて頂いております。
CHANEL シャネル ココマーク チェーンベルト
▪ 他のサイトにも出品している為 突然削除になる事がありますが、ご了承の程お願い致します。
最高の輝き 0,280ct マーキースカット ダイヤモンド
KANEKO ISAOコサージュ お花 わら アカ
アイアン・オパール 3.111ct ソーティング付きルース 10月誕生石
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m5-0.297ct LIGHT GRAY GREEN i２
ヨーガンレール チョーカー ブレスレット セット
K18WGマルチ・ダイヤモンドペントップ
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ルビー0.56 ct No30305宝石ルースいしや
K18YG WG PG ブローチ ピン チャーム ダイヤ 18K ダイヤモンド
２つ購入→ 3%引き
オリバーゴールドスミス、クリアフレーム TALEXレンズ
３つ購入→ 5%引き
天然 オパール ルース(エチオピア産)
GSTV 18金マベパールペンダントトップ
*ブランド品、割引商品は対象外
新品エルメス 《レガット》スカーフリング
お買い得セット 白珊瑚のk18ミラーボール入りペンダントとブレスレット
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エルメススカーフ カレ90 Neige d' Antan 去年の雪
美品 エルメス ティータイム ハートモチーフ ツイリーリング アリス チャーム
#記念日 #お誕生日
最高級ダイヤモンド 0.311ct D Flawless 3EX HC NONE
#プレゼント #ジュエリー
ボルダーオパール 7.342ct ソーティング付き ルース 10月誕生石
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#ダイヤモンド
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#ダイヤモンド裸石
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#天然ダイヤ
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#ダイヤモンドリング
0.034ct Fancy deep orangy pink ルース
#天然ダイヤリング
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#プラチナ
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商品の情報
商品の状態
新品、未使用
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［正規品］ CHANEL ヴィンテージ カフリンクス ゴールド系
【新品 日本製】 プラチナPt900 0.464ct 0.60ct ダイヤリング ダイヤモンド リング マーキスダイヤ マーキスカットダイヤ Marquise Cut Diamond Ring in 0.464ct and 0.60ct Natural Diamond この指輪は、モダンでエレガントなデザインで、日本で作られているものめす。プラチナ製で、マーキスを取り囲むメレにより、とてもマーキスの輝きを引き立たせています。またこのデザインは、身につけることで指を細く見せてくれます。【詳細】材質: プラチナPt900 主石: 天然ダイヤ カラット (Carat) : 0.464ct カラー (Color) : (Color) : Light Yellowカット (Cut) : マーキスカットMarquise Cut中央宝石研究所ソーティング付き脇石 (Side Stone) : 0.60ct Natural Diamondサイズ (Size) : 11【商品状態】新品、日本製 【注意事項】▪ サイズ変更は、コメントよりお願いします 。▪ 品質を確認しました。安心してご注文ください。 ▪ 購入後の返品はお断りさせて頂いております。 ▪ 他のサイトにも出品している為 突然削除になる事がありますが、ご了承の程お願い致します。 ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦SALE 期間限定の割引２つ購入→ 3%引き３つ購入→ 5%引き*ブランド品、割引商品は対象外✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦#記念日 #お誕生日#プレゼント #ジュエリー#誕生日プレゼント#ダイヤモンド#ダイヤモンド裸石#天然ダイヤ#天然裸石#天然ダイヤモンド #ソーティング #ダイヤリング#ダイヤモンドリング#天然ダイヤリング#プラチナ#プラチナリング
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新品、未使用
2022年激安 【新品 日本製】 プラチナ Pt 0.464ct マーキスカットダイヤ リング その他
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【新品 日本製】 プラチナ Pt 0.464ct マーキスカットダイヤ リング
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
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fe86d27366
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本人確認済
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2022年激安 【新品 日本製】 プラチナ Pt 0.464ct マーキスカットダイヤ リング その他
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