2022年激安 【新品 日本製】 プラチナ Pt 0.464ct マーキスカットダイヤ リング その他

【注意事項】

▪ サイズ変更は、コメントよりお願いします 。

▪ 品質を確認しました。安心してご注文ください。

▪ 購入後の返品はお断りさせて頂いております。

▪ 他のサイトにも出品している為 突然削除になる事がありますが、ご了承の程お願い致します。

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

SALE 期間限定の割引

2つ購入→ 3%引き

3つ購入→ 5%引き

*ブランド品、割引商品は対象外

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

#記念日 #お誕生日

#プレゼント #ジュエリー

#誕生日プレゼント

#ダイヤモンド

#ダイヤモンド裸石

#天然ダイヤ

#天然裸石

#天然ダイヤモンド

#ソーティング

#ダイヤリング

#ダイヤモンドリング

#天然ダイヤリング

#プラチナ

#プラチナリング

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【新品 日本製】 プラチナPt900 0.464ct 0.60ct ダイヤリング ダイヤモンド リング マーキスダイヤ マーキスカットダイヤ Marquise Cut Diamond Ring in 0.464ct and 0.60ct Natural Diamond この指輪は、モダンでエレガントなデザインで、日本で作られているものめす。プラチナ製で、マーキスを取り囲むメレにより、とてもマーキスの輝きを引き立たせています。またこのデザインは、身につけることで指を細く見せてくれます。【詳細】材質: プラチナPt900 主石: 天然ダイヤ カラット (Carat) : 0.464ct カラー (Color) : (Color) : Light Yellowカット (Cut) : マーキスカットMarquise Cut中央宝石研究所ソーティング付き脇石 (Side Stone) : 0.60ct Natural Diamondサイズ (Size) : 11【商品状態】新品、日本製 【注意事項】▪ サイズ変更は、コメントよりお願いします 。▪ 品質を確認しました。安心してご注文ください。 ▪ 購入後の返品はお断りさせて頂いております。 ▪ 他のサイトにも出品している為 突然削除になる事がありますが、ご了承の程お願い致します。 ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦SALE 期間限定の割引2つ購入→ 3%引き3つ購入→ 5%引き*ブランド品、割引商品は対象外✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦#記念日 #お誕生日#プレゼント #ジュエリー#誕生日プレゼント#ダイヤモンド#ダイヤモンド裸石#天然ダイヤ#天然裸石#天然ダイヤモンド #ソーティング #ダイヤリング#ダイヤモンドリング#天然ダイヤリング#プラチナ#プラチナリング

