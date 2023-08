ご覧頂きありがとうございます。

Supreme Fleur De Li Hockey Top ホッケーシャツ

プロフィールのご確認をお願い致します。

■ブランド名

STUSSY × 032C

ステューシー × ゼロスリーツーシー

■アイテム名

コラボ Tシャツ

ロゴ プリント 刺繍 ロングスリーブ Tシャツ

■カラー

ホワイト

■表記サイズ

XL

■実寸

・着丈:71.5cm

・身幅:58.5cm

・肩幅:56cm

・袖丈:63cm

■状態

前身頃に5㎜程度のシミがございます。他、目立つダメージや汚れは見当りませんが、多少の使用感や色褪せはご容赦願います。中古品であることをご理解の上、ご検討をお願い致します。

必ず全て画像ご確認ください。

ご覧になる端末や写真撮影時の光加減や色合いの誤差で、実物とは若干色合いが異なる場合がございます。

あくまで中古品や古着にご理解ある方、多少の汚れには寛容な方の購入をお願いしております。神経質な方はお控えください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ステューシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

