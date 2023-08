こちら5年程前のコレクションです!

かなり大切に管理しておりましたので綺麗な状態です。

シルク100%ですが前は光沢のある生地、後ろは透け感のある生地なので1枚でとてもオシャレです!

元々生産量も少なくかなり珍しい商品ですのでお早めに!

袖丈···半袖

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポールスミス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

