☑ ご購入について

①即購入OKです。

ご新規様(評価0)はコメント欄より一言お願いします。

②値下げ交渉は承りますが、大幅な値下げのご依頼はご遠慮下さい。

③発送方法は基本的にらくらくメルカリ便の匿名発送とします。

★出品中 → #クラネ出品一覧

★メンズ出品中 → #クラネ出品一覧メンズ

☑︎ 商品の説明

UNUSED アンユーズドのケーブルニット・セーター。

ビッグサイズのシルエットになります。

素材:アクリル、コットン

☑︎ サイズ : 3

[平置き測定]

着丈 : 約84cm

身幅 : 約56cm(脇下)

裄丈 : 約96cm

☑︎ カラー:ホワイト

☑︎ 状態 : 8/10(自己評価)

使用感は余り無く、綺麗な状態だと思います。

引っ掻きも有りません。

N.HOOLYWOOD エヌハリウッド

LAD MUSICIAN ラッドミュージシャン

nonnative ノンネイティブ

UNUSED アンユーズド

Visvim ヴィズヴィム

SHAREEF シャリーフ

NUMBER (N)INE ナンバーナイン

Soloist ソロイスト

jieda ジエダ

John Lawrence Sullivan ジョンローレンスサリバン

などが好きな方にもどうぞ!

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンユーズド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンユーズド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

