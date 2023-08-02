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【美品】 GALLERY RUDE B-3 JACKET DOWN ダウンジャケット

商品の説明

ルードギャラリーのダウンジャケットになります。
hirobakirin様　専用
サイズは3(M)
Mサイズ VINTAGE NORTH FACE nuptsesummit
カラーはブラック。(やや墨黒気味)
Supreme Faux Fur Hooded Vest 21FWファーベスト

GUCCI スーツ 44 ブラック
新品購入後、数十回着用しておりました。
F/CE. × NANGA N3-B トラベルダウンジャケット

パタゴニア　マイクロパフフーディー
真冬の寒い時期でも薄手のインナーで充分暖かいです。
ピーターハッチンソン（ピーエイチデザイン・PHD・PHデザイン）ダウンジャケット

エルエルビーン ストレッチ ダウン ジャケット
右腰元の調整ストラップを引っ掛けてしまい、破れが生じた為、手縫いで処置しております。
バーバリー　日本製　ノバチェック柄着脱ダウンライナー付きステンカラーコート
パッと見の外見上は問題無く、着用の際も気になりませんが、真近で見ると手縫いの荒さが目に付くかもしれません。
タトラス　かっこいい　お洒落　ダウンジャケット　ロゴ付き　パーカー　コート
その為、「やや傷や汚れあり」の評価としております。
DSQUARED2ダウンベスト　ジャケット（AZULパンツ）
他、全体的な状態は悪くありません。
[試着のみ] ennoy 中綿 シャカシャカ ブラウン sizeL

【美品】カナダグース ジャスパー ダウンジャケット　Sサイズ
体型の変化により着用回数が減ったので、出品致します。

＊アベイシングエイプ シャーク フェルトパッチ ダウン フェザー ジャケット S

商品の情報

商品のサイズM
ブランドルードギャラリー
商品の状態やや傷や汚れあり

ディーゼル　ジャケット　BLK Mサイズ

C.P.Company シーピーカンパニー ジャケット

モンベル ベンティスカダウン 上下セット

ノースフェイス　サミットシリーズ　アルティメットダウンフーディ

日本未発売 ノースフェイス 1996 レトロ ヌプシ カモ 迷彩 700

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新品 ラベンハム SHIPS別注モデル KEDINGTON

THE NORTH FACE 1996 RTRO NPSE JKT
ルードギャラリーのダウンジャケットになります。サイズは3(M)カラーはブラック。(やや墨黒気味)新品購入後、数十回着用しておりました。真冬の寒い時期でも薄手のインナーで充分暖かいです。右腰元の調整ストラップを引っ掛けてしまい、破れが生じた為、手縫いで処置しております。パッと見の外見上は問題無く、着用の際も気になりませんが、真近で見ると手縫いの荒さが目に付くかもしれません。その為、「やや傷や汚れあり」の評価としております。他、全体的な状態は悪くありません。体型の変化により着用回数が減ったので、出品致します。

商品の情報

商品のサイズM
ブランドルードギャラリー
商品の状態やや傷や汚れあり

【美品】 GALLERY RUDE B-3 JACKET DOWN ダウンジャケット

3分钟前

【美品】 GALLERY RUDE B-3 JACKET DOWN ダウンジャケット

¥29,000 ¥16,240

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【美品】 GALLERY RUDE B-3 JACKET DOWN ダウンジャケット 【美品】 GALLERY RUDE B-3 JACKET DOWN ダウンジャケット

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