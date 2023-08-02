【美品】 GALLERY RUDE B-3 JACKET DOWN ダウンジャケット

ルードギャラリーのダウンジャケットになります。

hirobakirin様 専用

サイズは3(M)

Mサイズ VINTAGE NORTH FACE nuptsesummit

カラーはブラック。(やや墨黒気味)

Supreme Faux Fur Hooded Vest 21FWファーベスト



GUCCI スーツ 44 ブラック

新品購入後、数十回着用しておりました。

F/CE. × NANGA N3-B トラベルダウンジャケット



パタゴニア マイクロパフフーディー

真冬の寒い時期でも薄手のインナーで充分暖かいです。

ピーターハッチンソン（ピーエイチデザイン・PHD・PHデザイン）ダウンジャケット



エルエルビーン ストレッチ ダウン ジャケット

右腰元の調整ストラップを引っ掛けてしまい、破れが生じた為、手縫いで処置しております。

バーバリー 日本製 ノバチェック柄着脱ダウンライナー付きステンカラーコート

パッと見の外見上は問題無く、着用の際も気になりませんが、真近で見ると手縫いの荒さが目に付くかもしれません。

タトラス かっこいい お洒落 ダウンジャケット ロゴ付き パーカー コート

その為、「やや傷や汚れあり」の評価としております。

DSQUARED2ダウンベスト ジャケット（AZULパンツ）

他、全体的な状態は悪くありません。

[試着のみ] ennoy 中綿 シャカシャカ ブラウン sizeL



【美品】カナダグース ジャスパー ダウンジャケット Sサイズ

体型の変化により着用回数が減ったので、出品致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルードギャラリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

ルードギャラリーのダウンジャケットになります。サイズは3(M)カラーはブラック。(やや墨黒気味)新品購入後、数十回着用しておりました。真冬の寒い時期でも薄手のインナーで充分暖かいです。右腰元の調整ストラップを引っ掛けてしまい、破れが生じた為、手縫いで処置しております。パッと見の外見上は問題無く、着用の際も気になりませんが、真近で見ると手縫いの荒さが目に付くかもしれません。その為、「やや傷や汚れあり」の評価としております。他、全体的な状態は悪くありません。体型の変化により着用回数が減ったので、出品致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルードギャラリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

＊アベイシングエイプ シャーク フェルトパッチ ダウン フェザー ジャケット Sディーゼル ジャケット BLK MサイズC.P.Company シーピーカンパニー ジャケットモンベル ベンティスカダウン 上下セットノースフェイス サミットシリーズ アルティメットダウンフーディ日本未発売 ノースフェイス 1996 レトロ ヌプシ カモ 迷彩 700【美品】アークテリクス アトムltフーディ Lサイズ新品 ラベンハム SHIPS別注モデル KEDINGTONTHE NORTH FACE 1996 RTRO NPSE JKT