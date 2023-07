ご覧いただきありがとうございます。

阿部寛 直筆サイン 吉瀬美智子 直筆サイン入り 死刑台のエレベータープレスシート



バラ売り不可、即購入OKです。

コレクションとして保管していた国内正規品のDVDです。

〈初回限定生産・16枚組〉

①〜⑥テレビシリーズ全11話

⑦歳末特別警戒スペシャル

[完全版]

⑧湾岸署婦警物語

初夏の交通安全スペシャル

⑨秋の犯罪撲滅スペシャル

[完全版]

⑩踊る大捜査線 THE MOVIE

⑪踊る大捜査線 THE MOVIE2

レインボーブリッジを封鎖

せよ!

⑫BAYSIDE SHAKEDOWN 2

⑬BAYSIDE SHAKEDOWN 2

特典ディスク

⑭深夜も踊る大捜査線

⑮深夜も踊る大捜査線2

⑯舞台も踊る大捜査線

ザッツ!!スリーアミーゴス

⑯CONNECTIO DVD

<封入特典>

特別編集ブックレット

「踊る大捜査線 全事件簿」(カラー60ページ)

劇場版 DVD

①踊る大捜査線

②踊る大捜査線 THE MOVIE2

③踊る大捜査線 THE MOVIE3

④交渉人 真下正義

premium edition

逃亡者 木島丈一郎

⑤容疑者 室井慎次

premium edition

新品で購入し、一度だけ視聴し、コレクションとして保管していました。

キズや汚れはありません。

動作確認済みです。ディスクにも目立ったキズはなく、問題なく再生できました。

アルコールシートで簡易的にクリーニングしております。

美品の中古品になります。

中古品であることをご了承の上、写真をよくご覧になり、ご購入をお願い致します。

☆発送について☆

防水対策をし、プチプチに包み、ダンボールに梱包してヤマト運輸の宅急便で発送致します。

細心の注意を払っておりますが、見落としがありましたら、ご容赦願います。

返品、クレームはなしでのお取引とさせていただきます。

プロフィールをお読みいただき、値下げ交渉は金額を提示してください。

#踊る大捜査線

#織田裕二

#ユースケ・サンタマリア

#深津絵里

#内田有紀

#柳葉敏郎

#伊藤淳史

#小泉孝太郎

#DVD

#日本映画

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。バラ売り不可、即購入OKです。コレクションとして保管していた国内正規品のDVDです。踊る大捜査線 コンプリートDVD-BOX 定価 52,250円〈初回限定生産・16枚組〉①〜⑥テレビシリーズ全11話⑦歳末特別警戒スペシャル [完全版]⑧湾岸署婦警物語 初夏の交通安全スペシャル⑨秋の犯罪撲滅スペシャル [完全版]⑩踊る大捜査線 THE MOVIE⑪踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖 せよ!⑫BAYSIDE SHAKEDOWN 2⑬BAYSIDE SHAKEDOWN 2 特典ディスク⑭深夜も踊る大捜査線⑮深夜も踊る大捜査線2⑯舞台も踊る大捜査線 ザッツ!!スリーアミーゴス⑯CONNECTIO DVD<封入特典>特別編集ブックレット「踊る大捜査線 全事件簿」(カラー60ページ)劇場版 DVD①踊る大捜査線②踊る大捜査線 THE MOVIE2③踊る大捜査線 THE MOVIE3④交渉人 真下正義 premium edition 逃亡者 木島丈一郎⑤容疑者 室井慎次 premium edition新品で購入し、一度だけ視聴し、コレクションとして保管していました。キズや汚れはありません。動作確認済みです。ディスクにも目立ったキズはなく、問題なく再生できました。アルコールシートで簡易的にクリーニングしております。美品の中古品になります。中古品であることをご了承の上、写真をよくご覧になり、ご購入をお願い致します。☆発送について☆防水対策をし、プチプチに包み、ダンボールに梱包してヤマト運輸の宅急便で発送致します。細心の注意を払っておりますが、見落としがありましたら、ご容赦願います。返品、クレームはなしでのお取引とさせていただきます。プロフィールをお読みいただき、値下げ交渉は金額を提示してください。#踊る大捜査線#織田裕二 #ユースケ・サンタマリア#深津絵里#内田有紀#柳葉敏郎#伊藤淳史#小泉孝太郎#DVD#日本映画

