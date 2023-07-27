幸せなふたりに贈る結婚祝い 16GB×4 【動作確認】SAMSUNG DDR4-2400 REG ECC PCパーツ

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全新品三星16GB 2400MHz DDR4 (ECC/Registered) 2400T RDIMM 記憶體

Samsung RDIMM 16GB, DDR4-2400, CL17-17-17, reg ECC (M393A2G40DB1

SAMSUNG M471A1K43CB1-CTD 8GB DDR4 2666MHz 記憶體模組 - 記憶體模組 (8GB、1 x 8GB、DDR4、2666 MHz、260 Pin SO-DIMM、黑色、綠色)

G.Skill デスクトップPC用DDR4メモリ DDR4-2400 16GB 動作確認済

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Samsung DDR4 8GB x 2 (16GB), 電腦＆科技, 電腦周邊及配件, 硬碟及