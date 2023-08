当商品をご覧いただきありがとうございます^_^

お得な【フォロー割引】-¥500【おまとめ購入割引き】させて頂きます。

ご購入前にコメントにて「フォローしました」「まとめ購入希望」とお知らせください。

※購入後の価格変更はできませんのでご注意ください。

★商品名★

★カラー★

ネイビー×ブルー×白

★サイズ★

39号(LLサイズ相当)

身丈 82 cm

身幅 65cm

肩幅 49cm

裾幅 62.5cm

袖丈 59cm

AH 22㎝

※平置きにて採寸、多少の誤差が発生する場合がございますが、ご了承ください。

★素材★

表地・綿 100%

★状態★

新品未使用

★梱包について★

安価で提供しているため、発送費用の削減により

コンパクトに梱包いたしますので、

折ジワができる場合がありますが、

ご理解くださいますようお願いいたします。

★その他★

トラブル防止のため、お手数ですが購入前にプロフィールをご覧ください。

★タップすると商品見れます♪★

アイテム一覧▷▷ #spera3579

#ALFRED DUNHILL

#DUNHILLシャツ

#ALFRED DUNHILLシャツ

#チェックシャツ

E-216

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ダンヒル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

