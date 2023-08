【商品の説明】

MBハイエンドヴィンテージデニムシャツジャケット by SHOWA

ブランド:SUNSURF SPECIAL EDITION

サイズ:XL

実寸:肩幅55cm身幅61cm 着丈71cm袖丈25cm

20世紀初頭より、サンフランシスコからホノルルまでを結ぶハワイ航路として名を馳せた「マトソン・ライン」。

その船内のレストランで使用するメニューの表紙のデザインを任されたのが、画家のユージン・サベージ。

当時、サベージは様々な企業からのオファーを受け、多方面にわたって広告デザインを手掛ける人気アーティストであった。

彼はマトソン・ライン用に6枚の作品を描き下ろしたが、その中のひとつ「ALOHA~UNIVERSAL WORLD」の主要部分をもとに構成されたアロハシャツがこの「セレブレーション」。

原画となったメニューの表紙に描かれているのは、アウトリガーカヌーに多くの収穫物を載せ、ハワイの人々が感謝の宴を催す様子。

そこから人物のモチーフを抜き出し、バナナの葉で囲んだレイアウトは強いインパクトを放っている。

【商品の状態】

使用状況:新品未使用

スペシャルエディションに関しては箱に入った状態のシワが嫌なので基本的に一度おしゃれ着洗いをしております。していないものもあります。

品質には問題ないとは思いますが予めご了承ください。

サンサーフのハンガーを同梱する場合送料が変わってしまいますので+500円で承ります。

サンサーフのハンガーはおまけ的なものでますので紙部分が破れていたりします。ご了承ください。

タグが写ってなくてもある場合がございます。

どうしてもタグが必要な方は購入前にご相談下さい。探してみます。

送料は当方負担にてお送り致します。

【購入前にお読みください】

・状態は良いかと思いますが素人保管になりますので神経質な方は入札をご遠慮下さい。

・商品説明にあるサイズ等は素人採寸になります。誤差はご了承下さい。

・入金確認後1~2日ほどでの発送を心掛けておりますが、仕事の都合により発送が遅れる場合がございますのでご了承下さい。

#トウヨウエンタープライズ

#東洋エンタープライズ

#サンサーフ

#SUNSURF

#アロハシャツ

#アメカジ

#スペシャルエディション

#SPECIALEDITION

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド サンサーフ 商品の状態 新品、未使用

