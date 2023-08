【商品名】

S.F.C 6POCKET PANTS Black SFCSS23P06 M

【サイズ】

表記サイズ なし Mサイズ相当

ウエスト 約76センチ

全長 約113センチ

股下 約82センチ

ワタリ 約26センチ

裾幅 約20センチ

平置き実寸

素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。

カラー ブラック 黒

素材 綿

【コンディション】

古着特有の使用感や薄汚れ色落ちはありますが古着好きの方には気に入っていただける状態です。

古着used品ですので多少の使用感細かい傷汚れ経年変化のある場合がございます古着にご理解のある方のご購入お待ちしております。

【発送】

らくらくメルカリ便 、又はゆうゆうメルカリ便

(どちらも匿名配送、送料無料)

畳んでの梱包です。

畳みジワはご容赦ください

カラー···ブラック

パンツ丈···フルレングス

素材···コットン

シルエット···ストレート

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

