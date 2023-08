フランスを代表するファッションブランドのひとつ「イヴサンローラン」の一足です。

メンズ オーストリッチ本革靴 ローファー

ソフトで足馴染みの良いブラックレザーをアッパーに用いたモカシンフロントのストラップローファー。

返りの柔らかなラバーソールが装着されており、歩きやすくシンプルで汎用性も抜群です。

色:ブラック

素材:

アウトソール ラバー

ライニング レザー×キャンバス

サイズ: 26

実寸サイズ

アウトソール全長:約28.5cm

アウトソール最大幅:約10cm

ヒール高さ:約2.5cm

少し使用感はありますがまだまだ使用できます。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド イヴサンローラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

