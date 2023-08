【当店一番人気】 激レア エルメス HERMES オスモズ GM リング 59 19号 リング

HERMES エルメス オスモズGMリング

<詳細>

エルメス オスモズGMリング サイズ59(19号)

2022年9月に正規店で購入しました。

予約してからかなりの期間待ち、やっと購入しました。

2023年6月からジュエリーの予約も出来なくなった様なのでかなり希少だと思います。

1番大きなサイズでなかなか手に入らないと思います。

早い者勝ちです‼︎

<サイズ>

サイズ:59(19号)

<状態>

1度着用してそのまま包装してしまっておりました。

素人保管のためご理解頂ける方のみ購入お願いいたします。

<付属品>

保存箱

レシート(個人情報は切り取らせて頂きます)

ショッパー

証明書

携帯を変えてしまったため、評価が現在ついておりませんが以前は300ほどの実績がございました。

正規品しか取り扱っていませんので、ご安心いただきたいです。

エルメス

HERMES

Hermes

hermes

オスモズ

オスモズGM

シェーヌダンクル

リング

シルバー

シルバー925

SV925

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 未使用に近い

