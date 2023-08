公式の店舗 サンローラン 【現行品】 ショートスウェット 正規品 ブラック ロゴプリント Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

【まとめ買いも実施中!】

HUMAN MADE TIGER L/S T-SHIRT "Black"

○ブランド名

サンローラン SAINT LAURENT

○カラー

黒 ブラック

○素材

コットン

○アイテム名

SAINT LAURENT PARIS サンローランパリ クロップド丈 スウェットシャツ ショート丈 ロゴプリント レディース 正規品 S〜M相当

○付属品: なし

なしの場合は本品のみお渡しです。

○サイズ

肩幅54cm

身幅53.5cm

袖丈21cm

着丈(総丈)49.5cm

ブランド表記のサイズ: XS

採寸のサイズ S〜M

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

中古品のため多少の色褪せなど使用感ありますが、大きな傷や汚れはなくまだまだご使用いただけます

○購入元

大手ブランド買取店

大手フリマサイト

国内最大級オークション

真贋は済んでおります。

○配送

簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

管理番号 1234

商品の情報 商品のサイズ S ブランド サンローラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

