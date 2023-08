雑誌掲載で一目惚れしまして購入しました‼︎

百貨店オンラインで確実正規品です

(購入先は高島屋になります)

購入定価 94600円

⚫︎ラバーソール 20mm

⚫︎アッパー レザー

⚫︎フロントレースアップ

⚫︎ロゴラベルディテール

⚫︎made in Italy

⚫︎素材 100%カーフ

⚫︎37 24センチ

サイズ感いつもお選びのスニーカーと同じサイズで

大丈夫です(*´∀`*)子供が小さく泥だらけになる毎日ですので私の生活には合わないので大切に履いてくださる方にお譲りします!!!これからの春スニーカーかなりおしゃれです❤︎❤︎❤︎

MARNI レザースニーカー ツートン レースアップ

ツートンデザインのアッパーが印象的なローカットレザースニーカー スクエアトゥのモダンなルックスにアクセントカラーのプラットフォームソール

接地面に向けて裾広がりになったソールで安定感のある履き心地が魅力的の一足です

バーバリー シャネル プラダ フェンディ セリーヌ エルメス モンクレール ロンハーマン トゥモローランド ビームス マルティニーク イエナ ENFOLD マノロブラニクdrawer ドゥロワー ブルマリン ブルーガール エストネーション estnation pinky&dianne シップス SHIPS ツルバイマイコオイカワ tomorrowland チェスティ chesty セオリー theory マイラン mylan N°21 maxmara マックスマーラ コート ワンピ ダブルスタンダード ソヴ パンツ ニット ダブスタ ルネ sov. yokochアンタイトル タダシショージ アナイ ANAYI noble ノーブルDeuxieme Classe ドゥーズィエムクラス Diagram GRACE CONTINENTAL ダイアグラム Drawer ドゥロワー トッズ フレイアイディー TOCCA トッカ M'S GRACY エムズグレイシー アクアガール kate spade スナイデル snidel エムプルミエ プラステ

※6枚目からの写真の物全てです

※玄関先で試し履き(ソール裏面ご確認下さい)

※神経質な方は店舗で新品をご購入下さい

※以上のご理解ある方のみでお願いします

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド マルニ 商品の状態 未使用に近い

