ZIG KINETICA II のトレイルインスパイアバージョン。

ミッドソールを外から支えるZIG ENERGY TPU SHELL、前足部に挿入されたFLOATRIDEフォーム、アウトソールに配されたZIG ENERGY BANDのZIG ENERGY SYSTEMに、アウトソールに配されたビブラムアウトソールで、トレイルでも高いグリップ力を発揮。

【商品特徴】

●レザーアッパー

●Floatride エナジーフォーム

●テキスタイルライニング

●Vibram Ecostep があらゆる地形でのグリップを提供

色

:コアブラック(GZ1440)

ヒールの高さ

:4.0cm

プラットフォームの高さ(cm)

:3.0cm

ヒールの形

:厚底ヒール

プラットフォームの高さ(cm)

:3.0cm

ヒールの形

:厚底ヒール

つま先の形状

:ラウンド

クロージング

:レースアップ

重さ

:328.0g

短時間、1回使用しました。サイズが合わなかったため出品致しました。27.5cmの商品も買いましたが、ソール部分の白い斑点は初期からあるので、使用による傷ではないです。ご不明な点がありましたら、気軽にコメントください。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド リーボック 商品の状態 未使用に近い

