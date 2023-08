100％安い ヤマハパシフィカ611VFM ★おまけ多数 エレキギター

ぼっちざろっくの影響で大人気のパシフィカ611

ぼっちざろっくの影響で大人気のパシフィカ611大事に弾いておりましたが新しいギターを購入し使わなくなった為、安価でお譲り致します!!安価ですがリア・フロントともにハイエンドギターにも採用されるようなピックアップが積んであり、つくりもよくビギナーから上級者の方まで扱える大変にコスパの優れたギターです。定価 ¥70,400【状態】使用は購入後2年ほどボディは背面に小さな打痕等はありますが比較的綺麗で光沢や艶があります。素人目ですがフレットは残8割ほど先日リペアに出したところネックはほぼストレートとのことでした。ただやはり新品と比べるとやや使用感はありますので神経質な方の購入はお控えください。使用には大きな問題ございませんんが背面カバーとトレモロアームが欠品しております。規格が合うものでしたら使えるかと思いますので必要な場合別途ご購入ください。互換性があると思われるアームの販売をメルカリ内で見つけたので良ければご参考にしてください。https://jp.mercari.com/item/m43417712680【おまけ】①エリクサーの9-42の弦をつけたまま純正ではありませんがソフトケースに入れてお送り致します。②LiveLineのストラップとストラップピン、バラの新品弦をいくつかおつけします。※①弦は外した方が良ければお申しつけください。※②こちらは必要な場合お申しつけください。#ヤマハパシフィカ#611VF#エレキギター#ぼっちざろっく

商品の情報 ブランド ヤマハ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

