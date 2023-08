2020年に登場し、NEW BALANC(ニューバランス)の定番モデルとなった「2002R」に新色登場!

シックで落ち着いた色味のBLACK FIG(ブラックフィグ)は、これから春夏のコーディネートに取り入れれば、映える一足間違いなしです。

サイズ:23.5cm

購入後一度のみ着用し、その後自宅にて保管しておりました。写真でも分かるようにほぼ新品同様の綺麗な状態です。どこも売り切れているカラーなので、ぜひご検討ください!

※箱は保管しておりません。

#ニューバランス

#newbalance

#スニーカー

#春夏コーディネート

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 未使用に近い

