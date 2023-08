新年の贈り物 ワールドワイドキッズ　フォニックスDVD1~4　セット 知育玩具

ワールドワイドキッズ、大人気のフォニックスDVD1~4のセットです。

親世代の私達にはあまり馴染みのないフォニックス(ルールに当てはまらないサイトワードを含む)を歌やダンス等で楽しく教えてくれます。

5歳の娘は、主にこちらのDVDを見て(他のDVDも見せています)勝手にルールを覚えて、簡単な絵本を1人で読めるようになりました。

文字を読み始めると一気に英語の理解が進みます。

こちらは新品未使用未開封のものをセットでお譲り致します。

シュリンク包装もついたままです。

どなたか有効に活用してくださる方へお譲りできたら嬉しいです(^ ^)

封筒での簡易包装で発送いたします。

恐れ入りますが、コピー可能商品のため、返品はいたしかねます。

バラ売りも現時点では考えておりません。

他サイトでも販売しておりますので、急に削除する可能性があります。ご了承くださいませm(_ _)m

なお、既にベネッセは販売終了しておりますので、こちらでは最後の出品となります。

ワールドワイドキッズ

フォニックスDVD

フォニックス

新品未使用未開封

ベネッセ

おままごと

バイリンガル

おうち英語

こどもちゃれんじ

こどもちゃれんじEnglish

ディズニー英語

ECCジュニア

ベルリッツキッズ

COCO塾

アルク

ビースタジオ

ディズニー英語

wwk

wke

dwe

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

