マッキントッシュの伝統的な物作りの精神と

クラシックかつ時代性のあるスタイルの

マッキントッシュフィロソフィーのロングワンピースです♡

落ち着きのあるブラックのお色味をベースに

無駄のない洗練されたシンプルなデザインが

高級感を引き立ててくれます。

またゴムウエストになっており

身体にフィットするようなウエストラインと

たっぷりとギャザーの入った

フレアスカートが美しいシルエットを実現♡

シンプルなデザインが年齢を問わず

幾つになっても着ていただける一枚です♡

特別なお出かけから、日常を華やかにする

お気に入りの一枚としても◎

この機会にぜひいかがでしょうか?

◆ MACKINTOSH PHILOSOPHY

三陽商会 ロング丈 ドレープ マキシ丈 マキシワンピース フレンチスリーブ ブラックワンピース 春夏 お出かけ お食事会 デート

・伸縮性あり

・ポケットあり

◆カラー:ブラック

◆サイズ :38(M~L相当)

肩幅:50㎝

身幅:45㎝

着丈:131㎝

脇口:15㎝

ウエスト:70㎝

※素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。

◆素材

表地:綿(コットン) レーヨン

◆状態

目立った傷や汚れはなく

とても綺麗な状態です。

まだまだ末長くご着用頂けます♪

◆発送はコンパクトに折畳ませて頂きます。

◆出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きますが、仕事の都合上遅れてしまう場合があります。

◆他にも多数出品中!

同時購入でお値引きしております⇨#maholyshop

◆ご不明点があればお気軽にコメント下さいませ。

※購入前にプロフィールの確認をお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マッキントッシュフィロソフィー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

