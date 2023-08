NEIGHBORHOOD BROOKS/N-JKT

ネイバーフッドのコーチジャケットです。

1~2回しか着用してませんので、目立った傷や汚れはありませんが中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。

カラー BLACK、ブラック

サイズ M

※ハンガーは付属しません。

コメントなしで購入して頂いて構いません。

お値下げはしておりませんのでコメントはお控え下さい。

他にも多数出品中

⬇️ ⬇️

#86shop

コーチジャケット

ジャケット

ナイロンジャケット

アウター

Tシャツ

カットソー

アンダーカバー

UNDER COVER

ジョン アンダーカバー

John UNDER COVER

グッドイナフ

good enough

ネイバーフッド

NEIGHBORHOOD

フレッシュサービス

エイプ

APE

フラッグメント

FRAGMENT

KAWS オリジナルフェイク

FPER

PINK DRAGON

ピンクドラゴン

CREAM SODA

クリームソーダ

cream soda

RALEIGH

BOUNTY HUNTER

バウンティーハンター

LUMINOX

luminox

ダブルタップス

w)taps

W)TAPS

タップス

ネイバー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ネイバーフッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

NEIGHBORHOOD BROOKS/N-JKTネイバーフッドのコーチジャケットです。1~2回しか着用してませんので、目立った傷や汚れはありませんが中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。カラー BLACK、ブラックサイズ M※ハンガーは付属しません。コメントなしで購入して頂いて構いません。お値下げはしておりませんのでコメントはお控え下さい。他にも多数出品中⬇️ ⬇️ #86shopコーチジャケットジャケットナイロンジャケットアウターTシャツカットソーアンダーカバーUNDER COVERジョン アンダーカバーJohn UNDER COVERグッドイナフ good enough ネイバーフッドNEIGHBORHOODエイプAPEフラッグメントFRAGMENTFPERPINK DRAGONピンクドラゴンCREAM SODAクリームソーダcream sodaRALEIGHBOUNTY HUNTERバウンティーハンターLUMINOX luminoxダブルタップスw)tapsW)TAPSタップスネイバー

