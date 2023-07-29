驚きの価格 オークリー ホルブルック prizm ruby サングラス/メガネ

【OAKLEY】オークリーのサングラス。

Eyevol アイヴォル

Holbrook（ホルブルック）は流行を超越したオーソドックスなデザインと、Oakleyの最新技術が調和したモデルです。

【USED】Oliver peoples HARDMAN クリアフレーム

1940・50・60年代映画のヒーローを思わせる、探求やアドベンチャーを象徴するデザインです。

⭐︎KingGnu 常田大輝着用モデル⭐︎ayame octa45 チタニウムモデル

アイコン的なアメリカのフレームデザインに、メタルリベットとOakleyマークのアクセントを加え、機能とデザインの両立を求める方にお勧めします◎

PHIGVEL サングラス ブラック×イエローレンズ



Gentle Monster 2020 シリーズ Lilit 01 OR

≪商品詳細≫

カザールサングラス

■特徴■

レイバン/サングラス/メンズ/レディース/RB4259−F

・軽量O Matter - オーマター フレーム素材、Square O メタルアイコン付でフロントにリベットアクセント

ayameアーサー

・6ベースのレンズ形状でHDO付

【新品未使用】NIKE ナイキ サングラス 偏光レンズ EV0936-001

・偏光とIridium - イリジウムオプションの度付レンズに対応

persol vintage

・Prizm - プリズム レンズ装着で色調、コントラスト、細部を鮮やかに素晴らしい視界を約束

￼定価52,800円 アランミクリ ヴィンテージフレーム 新品 店舗ストック

・Oakley 度付レンズに対応：度数範囲 +2.00から-3.00

マサキマツシマメガネフレーム



Pringle（プリングル） ハーフリムメガネ

■スペック■

TOMFORD トムフォード サングラス メガネ高級メガネ TF588 01E

・レンズカラー：prizm ruby

【激レア】Vintage GUCCI サングラス

・フレームカラー：grey smoke

Redi “fresh G”

・フィッティング：アジアンフィット

モスコット レムトッシュ 44 Sサイズ 度入りメガネ



金子眼鏡店 セルロイド 伊達

■レンズの詳細■

TOMFORD トムフォード ブルーライト 高級メガネ FT5626 B056

【Prizm Ruby】

EVEVAN 7285サングラス

・可視光線透過率：17%

timeworn clothing × 白山眼鏡

・Light Conditions：明るい光

極美品 Oliver peoples サングラス

・Contrast：増加

次元 偏光サングラス ディテクター デプス

・ベースレンズカラー：ブロンズ

カルティエ ヴィンテージメガネ 55◽︎18



未使用 ディオールオム サングラス PRESSURE 010 シルバーカラー

【Prizm】

Beatles スクエアサングラス ジョンレノン

・オークリー独自のレンズテクノロジーにより、色とコントラストを増強し、細部まで見やすいように設計されています。

まあちゃん様専用 新品正規品 レイバン RB4259F 601/19ブルーグラデ



白山眼鏡 weeps 薄カラーレンズ入

■サイズ目安■（メーカー表記）

【美品】白山眼鏡店 TOSS クリアフレーム

レンズの幅：56.3mm レンズの高さ：43.3mm フレームの幅：135mm ブリッジの高さ：17mm アームの長さ：138mm

商品の情報 ブランド オークリー 商品の状態 新品、未使用

【OAKLEY】オークリーのサングラス。Holbrook（ホルブルック）は流行を超越したオーソドックスなデザインと、Oakleyの最新技術が調和したモデルです。1940・50・60年代映画のヒーローを思わせる、探求やアドベンチャーを象徴するデザインです。アイコン的なアメリカのフレームデザインに、メタルリベットとOakleyマークのアクセントを加え、機能とデザインの両立を求める方にお勧めします◎≪商品詳細≫■特徴■・軽量O Matter - オーマター フレーム素材、Square O メタルアイコン付でフロントにリベットアクセント・6ベースのレンズ形状でHDO付・偏光とIridium - イリジウムオプションの度付レンズに対応・Prizm - プリズム レンズ装着で色調、コントラスト、細部を鮮やかに素晴らしい視界を約束・Oakley 度付レンズに対応：度数範囲 +2.00から-3.00■スペック■・レンズカラー：prizm ruby・フレームカラー：grey smoke・フィッティング：アジアンフィット■レンズの詳細■【Prizm Ruby】・可視光線透過率：17%・Light Conditions：明るい光・Contrast：増加・ベースレンズカラー：ブロンズ【Prizm】・オークリー独自のレンズテクノロジーにより、色とコントラストを増強し、細部まで見やすいように設計されています。■サイズ目安■（メーカー表記）レンズの幅：56.3mm レンズの高さ：43.3mm フレームの幅：135mm ブリッジの高さ：17mm アームの長さ：138mm

商品の情報 ブランド オークリー 商品の状態 新品、未使用

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