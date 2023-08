日本最大級 【美品】ハーレーダビッドソン　エンジニアブーツ　スチールトゥ　ロゴ　ブラック ブーツ

◆◆◆◆◆◆◆◆●【商品案内】●◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ジャンル

こちらの商品は【革靴、ブーツ、スニーカー】になります。綺麗であればある程良い商品になります。それを踏まえてのコンディション等案内をしております。

また出品前にブラッシングやクリーナー、クリームを使ってケアをしております。なのでお届け後にすぐに使用して頂ける状態になっています^ ^

◆ポイント

HARLEY-DAVIDSON のブーツです。ベルト付きのエンジニアブーツ型、プレートトゥ&スチールトゥ(安全靴)入り、各金具にロゴ刻印入り、側面にもロゴ刻印入り、ミッドヒール(高さ約4センチ)です。

◆カラー/色

ブラック/黒色 ベース

◆素材

レザー 等

◆サイズ【cm】

・表記 USA 8 1/2

・ソール全長 28

・底幅 11

・ヒール ソール 高さ 4

・サイズ(センチ) 26.5

※サイズはあくまで参考になります。普段履かれている靴より判断をお願いします。革靴を選ばられる際はスニーカーサイズよりマイナス1センチ程がオススメです。

※サイズ等の不一致でも送料負担して頂ければ返品承っております。

◆コンディション

使用感少ないですが履きシワがと古傷が少し、ソールの減りはかなり少ないです。

他、目立つ汚れ等も見当たりません。

※USED品について

自宅保管、素人検品採寸になります。中古品にご理解頂き、神経質な方はご遠慮下さい。

◆当店では他にもビジネスシューズを中心にブーツやスニーカーを多数取り扱っております。気になる方は是非覗いて行って下さい^_^

↓↓↓↓↓↓↓↓↓

#JOEYsシューズcollection

●お値引きのご案内

フォロー割りあります^ ^

詳しくはプロフィール欄にてご確認お願いしますm(__)m

●その他、質問や写真追加、発送方法の変更等お気軽にお声掛けください^ ^

#FJRCMRF4524

カラー···ブラック

シューズ丈···ミドル

ヒール高さ···3.1~5cm

ブーツ型···エンジニア

つま先···ラウンドトゥ

履き口···紐なし

ソールヒール形···太ヒール

素材···本革

シューズ型···プレーントゥ

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ハーレーダビッドソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

