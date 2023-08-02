【SALE／60%OFF】 イラン軍デザートダックハントカモジャケット 個人装備

製造国:イラン(表記:Japan)

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年代:1980年代

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メーカー:magic

ローニンタクティクスセンシベルト

サイズ:肩幅56cm身幅67cm着丈77cm袖丈60cm

velocity systems scarab その他ポーチ類

カラー:デザートダックハンター迷彩

日本軍 日本陸軍 初期型 防蚊覆面＋官給品 防蚊手袋

状態:実物中古 左肩泥シミあり

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〈仕様〉

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4ポケット

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エポレット

イラン軍デザートダックハントカモジャケット

ボタン開閉

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■1979年〜00年代初頭イラン軍/イラン革命防衛隊/バシージ民兵用デザートダックハント迷彩服派生型。

WWⅡドイツ軍／【実物】モーゼル98Kアモポーチ& M24型柄付手榴弾(木製)



陸上自衛隊 5級 15号 綬付 防衛記念章 防衛功労章

レア品、迷彩コレクション等にいかがでしょうか。

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商品の情報 ブランド ミリタリーサープラス 商品の状態 やや傷や汚れあり

製造国:イラン(表記:Japan)年代:1980年代メーカー:magicサイズ:肩幅56cm身幅67cm着丈77cm袖丈60cmカラー:デザートダックハンター迷彩状態:実物中古 左肩泥シミあり〈仕様〉4ポケットエポレットボタン開閉■1979年〜00年代初頭イラン軍/イラン革命防衛隊/バシージ民兵用デザートダックハント迷彩服派生型。レア品、迷彩コレクション等にいかがでしょうか。#G3#ゲリラ#AK#イラク#聖戦#イライラ戦争#中東#イスラム#シーア#IRGC#ムジャヒディン

商品の情報 ブランド ミリタリーサープラス 商品の状態 やや傷や汚れあり

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