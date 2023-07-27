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リアル SONY α6000 a6000 ダブルズームレンズキット デジタルカメラ

商品の説明

SONY α6000　レンズ2本セットです。
【美品】 SONY Cyber-shot サイバーショット DSC-WX500

Sony DSC-WX350
使用頻度は3年に1回使うか使わない程度でした。
【ワニの楽園様用】SONY α7S ソニー 予備バッテリー1個付き

Nikon ニコン D3400 レンズ3本セット
【追加】シャッター回数は1020回です。
美品★SONY Cyber−Shot DSC-HX60V ソニー

【専用出品】（スーパーメガネさん)FUJI FILM X−PRO2
使用後はポンプ？で埃を飛ばし、柔らかい布で汚れや指紋を拭き取り、プラスチック製の道具箱に乾燥剤を入れ、湿気のないところに保管していましたが素人保管のため望遠レンズにカビがみられます。撮影は普通にできます。レンズの状態は写真でご確認下さい。(4枚目)
TAMRON 17-50mm XR Di II LD PENTAX用

RICOH GR III DiaryEdition/GR3ダイアリーエディション
取説記載の付属品は全てありますが、箱はありません。
Nikon D70 中古
スポンジ状のシートとプチプチに包んで配送致します。
NIKON COOLPIX W300 付属品色々付

Nikon D7000 DX18-200VRII
NC/NRでお願い致します。
【付属品多数！】Canon 5D mark3
理解頂ける方の入札をお願い致します。

Canon IXY 640 BK

商品の情報

ブランドソニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

こあらまん様専用

付属品多数★Wi-Fi★高画質フルHD★SONY α6000★黒＆ブラック

【特価6/22迄】Phaseone バッテリーチャージャーセット

Nikon D5600 三脚 掃除用品付き

OLYMPUS デジタルカメラ STYLUS TG-850 Tough ブラック

Nikon D60ボディ(レンズなし)

Nikon Z50 ダブルズームキット　オマケ付き！シャッター数1600以下❗️

【24倍ズーム・WiFi搭載】オリンパス STYLUS SH-2　おまけ付き

✨Wi-Fi搭載＆高画質✨美品セット✨Nikon D5300 一眼レフカメラ
SONY α6000　レンズ2本セットです。使用頻度は3年に1回使うか使わない程度でした。【追加】シャッター回数は1020回です。使用後はポンプ？で埃を飛ばし、柔らかい布で汚れや指紋を拭き取り、プラスチック製の道具箱に乾燥剤を入れ、湿気のないところに保管していましたが素人保管のため望遠レンズにカビがみられます。撮影は普通にできます。レンズの状態は写真でご確認下さい。(4枚目)取説記載の付属品は全てありますが、箱はありません。スポンジ状のシートとプチプチに包んで配送致します。NC/NRでお願い致します。理解頂ける方の入札をお願い致します。

商品の情報

ブランドソニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

リアル SONY α6000 a6000 ダブルズームレンズキット デジタルカメラ

36分钟前

リアル SONY α6000 a6000 ダブルズームレンズキット デジタルカメラ

¥52,000 ¥28,080

(税込) 送料込み
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13f1958a

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