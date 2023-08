モンクレールのトリコロールラインカーディガンパーカーの出品です。

シンプルなシルエットに、フード部分と袖のトリコロールラインが映える、普段着としても使える贅沢なトップスです。

メインの開閉はダブルジップ式、コットンで仕立てた生地に、モンクレール定番のフェルト状ワッペンがハイブランドらしさを主張してくれます。

ユニセックス(男女兼用)でご使用出来ます。

(詳しくは画像を参考にして下さい)

着こなし次第でオールシーズン使えるので大変重宝すると思います。

BUYMAから購入した並行輸入品になります。

購入してから1度も着る機会が無く、まだ新品のうちに出品します。

色違いのブラックXLサイズも出品中なので、合せて宜しくお願いします。

購入先 バイマ

購入時期 2022年9月頃

カラー ネイビー

素材 コットン100%

サイズ 【L】

実寸 肩幅48㎝、身幅55㎝、

着丈70㎝、(襟下から計測)

(実寸はL〜XL位のサイズ感です)

備考 新品タグ、ガーメント付き、

サプライヤー保護の為プロダクト

IDタグは外してあり、コントロー

ルタグがカット済みです。

(品質等には問題ありません)

海外品の為、生産時期やエリアマーケットに伴い商品の仕様が異なる場合があります。

(欧米仕様、アジア仕様等に依って、ファスナーやワッペン、他etc.などの相違等)

※海外品、並行輸入品、アウトレット品に対してご理解頂けない方や、気になる方は実店舗での購入をお勧め致します。

他サイトにも出品中の為、売り切れ次第削除する場合が御座います。

気になる点や質問等御座いましたら気軽にコメントください、

上記内容を良くご確認の上ご検討宜しくお願いします。

カラー...ブラック

袖丈...長袖

柄・デザイン...ストライプ

タイプ...ジップアップ

素材...裏起毛

ポケット...あり

季節感...春, 夏, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド モンクレール 商品の状態 新品、未使用

