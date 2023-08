新品未開封

こちら、基本的に週末のみの発送になります。

(実家用に購入した商品で、現在も実家に置いてあるため)

実家にいくタイミングで発送するので

発送日についてはお問合せください。

大体、二週に一回くらいの割合で実家に行っています。

こちら一点のみ実家に在庫あり。

※GW中に実家に行くので、その際に発送予定です。

実家で使用予定でしたが、すぐ近くに川があり

こちらの出番はなさそうです。

※発送までにお時間いただきます。

実家のガレージにて保管しているので箱の中身まで確認できていません。

新品未開封の状態です。

ガレージといっても、屋内ガレージになるので

雨風は問題ありません。

湿度管理まではできていないので

そのため、少しお値引きして出品しています。

(上記の旨、ご了承の上ご購入下さい。)

AmphieWorld 1650

日本のボーネルンド で発売されているブリッジ&ハーバーセットになります。

2022年夏にアクアプレイ社から直接購入した正規品になります。

ボーネルンド ではオンライン限定商品で

26400円で販売されています。

商品情報

サイズが大きいだけでなく、積み荷を降ろすパドック・カナルロック、交通量を整理するゲートと、ポイントごとにしかけがあります。ごっこ遊びの世界もよりダイナミックに楽しめるセットです。

「物が水に浮かぶ」「水の流れをつくる」「水の力で物を動かす」など、あそびを通して水の性質や運河のしくみを体験でき、年齢の異なる子どもたちで一緒に遊べ、役割意識やみんなで協力する力も育まれます。

これさえあれば、夏の暑い日も海や川、プールに行かなくても手軽に水に触れて涼むことができます。また、深さもそこまでないので、小さなお子さまから安心して水遊びが楽しめます。

商品情報

組み立て時の商品サイズ:156 x 145 x 22 cm

ー注意事項ー

●海外では外箱も商品の一部という概念がなく損傷がある場合がございます

また日本の商品と比べると細かい傷があるなど作りが荒い場合がございますので、ご理解の上ご購入頂きますようにお願い致します

未開封での発送になります

検品しておりませんので万が一中身に不備がありましても対応致しかねます

検品ご希望の方はお知らせください

ビニールを巻いて発送いたします。

商品の情報 ブランド ボーネルンド 商品の状態 新品、未使用

