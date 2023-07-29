【ラッピング不可】 レーヨン GUCCI シャツ ※タグ Mサイズ(メンズ) シャツ

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商品説明

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型番→685946 ZAIKH 9738

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本体: 100% レーヨン.

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配送について

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●丁寧に梱包して送ります。

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管理番号→65

商品の情報 商品のサイズ M ブランド グッチ 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます！こちらの商品はGUCCIの【新品未使用品】商品説明型番→685946 ZAIKH 9738"""GUCCI"" エンブロイダリー ラベルショートスリーブフロント パッチポケットポイント カラー（襟型）マザーオブパール ボタンメイド・イン・イタリー本体: 100% レーヨン.配送について●丁寧に梱包して送ります。●大体3日ほどで発送させていただきます。管理番号→65

商品の情報 商品のサイズ M ブランド グッチ 商品の状態 新品、未使用

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