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【売り切り御免！】 F40C4TMP 車載冷蔵庫 その他

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F40C4TMP 車載冷蔵庫 Medium 22L -22℃~10℃ 急速冷凍 ポータブル冷蔵庫 DC12V/24V AC100V 4Way電源 車載用冷蔵冷凍庫 LCD温度表示 静音 家庭用 業務用 車中泊 キャンプ 緊急時適用 【PSE規格品】Medium (22L) B22
leatherman レザーマン　charge Ti チャージ　アタッチメント付
用の入れ物...クーラーボックス
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クーラーボックスの容量...20 ～ 29.9L

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