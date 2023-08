ご覧いただきありがとうございます(*^^*)

こちらはUMBRO ENGLANDの半袖ユニフォームになります。

柴田ひかり様が着用していたユニフォームの半袖バージョンになります。

アメリカから直接購入したものになります。

とても入手困難なデザインとなっております。

なかなか流通することがない貴重な古着となっております。

〇表記サイズ

・Men's L

〇実寸サイズ

・着丈 74 (襟下)

・肩幅 50

・身幅 55

・袖丈 26

〇状態

新品未使用ですが僅かに汚れがあります。

送料無料 即購入〇

#Negozio_全商品はこちら

#Negozio_シャツはこちら

送料を抑えるためできるだけ小さくしたいので圧縮して発送致します。

多少のシワがついてしまう場合がありますがご了承ください。

発送は3日以内に致します。

商品に関する質問などは気軽にコメントどうぞ!

よろしくお願いします<(_ _)> ①

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンブロ 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます(*^^*)こちらはUMBRO ENGLANDの半袖ユニフォームになります。柴田ひかり様が着用していたユニフォームの半袖バージョンになります。アメリカから直接購入したものになります。とても入手困難なデザインとなっております。なかなか流通することがない貴重な古着となっております。〇表記サイズ ・Men's L〇実寸サイズ ・着丈 74 (襟下) ・肩幅 50 ・身幅 55 ・袖丈 26〇状態 新品未使用ですが僅かに汚れがあります。送料無料 即購入〇#Negozio_全商品はこちら#Negozio_シャツはこちら送料を抑えるためできるだけ小さくしたいので圧縮して発送致します。多少のシワがついてしまう場合がありますがご了承ください。発送は3日以内に致します。商品に関する質問などは気軽にコメントどうぞ!よろしくお願いします<(_ _)> ①

