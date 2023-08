【新品タグ付 バック刺繍ロゴ】Denime レーヨン100% トリコロールカラー 半袖 開襟 ボーリング シャツ ドゥニーム サイズS メンズ レディース

✴️BUFFALO BOBS バッファローボブズ✴️スカーフ付き長袖シャツ✴️



s'yte ビッグシャツ yohji

状態:Sランク

ヒステリックグラマー 総柄 グラフィックシャツ オープンカラーシャツ 長袖シャツ



son of the cheese satin stripe shirt L

※状態ランク・商品状態についてはプロフ必読・ご確認下さい。

ケムリ メンズ クロスサーペント マグノリア グラデーションシャツ 1



【希少】ポロ ラルフローレン オープンカラー 半袖 シャツ 刺繍 2XL

新品未使用タグ付きです。

UNUSED US1405 18SS 薔薇 バラ シャツ ネイビー アンユーズド

レーヨン100%のテロテロの生地感で色合いも鮮やかです。

トルネードマート パイソンジャケット

メンズ物ですが、Sサイズの為女性の方にもオススメです。

新品同様 今期YAECA ヤエカコンフォートシャツリラックスロング



GIANNETTOジャンネット・赤×白・ギンガムチェックシャツ・M(38.5)

カラー:青赤緑

確認★ディズニー ミッキー プルート アロハシャツ 総柄 M

サイズ:S

新品未使用タグ付き 18ss unused×beauty&youth 別注シャツ

素材:画像4枚目をご確認下さい。

【WACKOMARIA】(L-B)虎 HAWAIIAN SHIRT/新品/送料込



COMME des GARCONS HOMME 田中オム ストライプ 半袖シャツ

身幅(脇直下から):54㎝

ノースフェイス NR22330 NB42330セットアップXL 新品・未使用

着丈(襟下から):68㎝

ワコマリア wakomaria パイソン柄 半袖シャツ

袖丈(肩付け根から):20㎝

wacko maria ワコマリア ブラジル柄 シャツ 総柄 開襟シャツ

肩幅(袖付け根から):40㎝

専用です!MARNI マルニ メンズ 半袖 シャツ プリント 総柄 イタリア製

裄丈:41㎝

ナイジェルケーボン オープンカラーシャツ グレー



AURALEE オーラリー / ストライプ長袖シャツ

全て平置き寸法

COMOLI コモリ シャツ

計り方による若干の誤差はご了承下さい。

Supreme Shadow Plaid Fleece shirt シュプリーム



デッドストック NOS ロシア軍 オリーブグレー ツートン スリーピングシャツ

当方タバコは一切吸わず、ノンスモーカーです。

Teton Bros ティートンブロス Suburb Shirt

ペットも飼っておりません。

希少 美品 THOMBROWNE オックスフォードシャツ チェックシャツ 長袖



山と道 UL Shirts Duck Green Mサイズ

状態、色目、素材感等は画像から判断願います。

ヴィンテージ半袖シャツ総柄ペイズリー柄バンダナ柄 赤

光加減により画像と色合いが異なる場合があります。

BALENCIAGA シャツ チェックシャツ 値下げ❗️



KENZO tiger シャツ

*****************************************************************************

60s ネルシャツ レッド ホワイト チェック マチ付き 長袖 シンプル 厚手



【希少】ヒステリックグラマー☆刺繍ロゴガールワッペン付き半袖シャツ

ブランド紹介

AURALEE 23SS SuperLightWoolCheckShirt



ラルフローレン パープルレーベル シャツ

1988年に林芳亨が「ドゥニーム」創業。

MAISON KITSUNE メゾンキツネ ロンT フォックスヘッド S 白



レーヨン セットアップ 春夏秋 推定8〜90s シャツ イージーパンツ 花柄刺繍

ドゥニームについて

☆美品☆ 【WIND AND SEA ‼️】RUGBY シャツ❕



monkey time 半袖 シャツ セットアップ

ドゥニームは日本のデニムブランド。

バーバリーロンドン イングランド シャツ 半袖 ノバチェック コットン 現行



18ss CMMN SWDN オープンカラーシャツ

オリゾンティの1ブランドだったが、2005年2月にMBO(マネジメントバイアウト)で有限会社シンズが「ドゥニーム」経営することになった。

ヒステリックグラマー HYSTERIC GLAMOUR Yシャツ



kaiko デニムシャツ

2005年4月にシンズが有限会社から株式会社に変わり、現在では第三者割当増資の全株式を取得した株式会社ビスケーホールディングスが親会社。

美品 即完売 ノースフェイス パープルレーベル オープンカラー シャツ アロハ



FACETASM FAKE LEATHER WIDE SHIRT RED

2009年10月、株式会社ビスケーホールディングスから、古着やオリジナルブランドの輸入・製造・販売を手がける株式会社ウィゴー(WEGO)に株式会社シンズの事業が譲渡される。ドゥニームが倒産との噂がささやかれているが、ブランドは存続する模様。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ドゥニーム 商品の状態 新品、未使用

【新品タグ付 バック刺繍ロゴ】Denime レーヨン100% トリコロールカラー 半袖 開襟 ボーリング シャツ ドゥニーム サイズS メンズ レディース 状態:Sランク※状態ランク・商品状態についてはプロフ必読・ご確認下さい。新品未使用タグ付きです。レーヨン100%のテロテロの生地感で色合いも鮮やかです。メンズ物ですが、Sサイズの為女性の方にもオススメです。カラー:青赤緑サイズ:S素材:画像4枚目をご確認下さい。身幅(脇直下から):54㎝着丈(襟下から):68㎝袖丈(肩付け根から):20㎝肩幅(袖付け根から):40㎝裄丈:41㎝全て平置き寸法計り方による若干の誤差はご了承下さい。当方タバコは一切吸わず、ノンスモーカーです。ペットも飼っておりません。状態、色目、素材感等は画像から判断願います。光加減により画像と色合いが異なる場合があります。*****************************************************************************ブランド紹介1988年に林芳亨が「ドゥニーム」創業。ドゥニームについてドゥニームは日本のデニムブランド。オリゾンティの1ブランドだったが、2005年2月にMBO(マネジメントバイアウト)で有限会社シンズが「ドゥニーム」経営することになった。2005年4月にシンズが有限会社から株式会社に変わり、現在では第三者割当増資の全株式を取得した株式会社ビスケーホールディングスが親会社。2009年10月、株式会社ビスケーホールディングスから、古着やオリジナルブランドの輸入・製造・販売を手がける株式会社ウィゴー(WEGO)に株式会社シンズの事業が譲渡される。ドゥニームが倒産との噂がささやかれているが、ブランドは存続する模様。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ドゥニーム 商品の状態 新品、未使用

新品BACKLASHリネンプルオーバー半袖シャツバックラッシュ麻カットソーデニムばんばんざい ぎし着用モデル ウィンダンシー 刺繍入りオンブレチェックシャツシュプリーム マガジンS/S シャツneedles ニードルス ジャガードシャツモーガン蔵人着用 sunflower サンフラワー CAYO シャツ SSALE!【ESSAY】DRAPE SHIRT / Beige checkDOLCE&GABBANA GOLD ミリタリーシャツ ドルチェ&ガッバーナBurberry brit ノバチェックシャツ XXL ボタンダウン【未使用】BLACK FLEECE ブラックフリース ワンポイント ボタンダウンJOKER ジョーカー ベースボールシャツ ブラック 2XL