【オープニングセール】 期間限定値引き　新品　ベルメゾン　ディズニー　プーさん　ラグ　140㌢　楕円形 ラグ

ベルメゾンの人気ラグ、ディズニー・プーさんのラグです。
ほっしゃん。様専用 本物！ チベタンラグ 大L シルク チベタンタイガー 絨毯
北米風 フロアタイル
●商品名 なめらかな風合いのジャカードラグ「くまのプーさん」
ペルシャ手織りギャッベ お買い得 195X153cm
●サイズ 140㌢ 楕円形
キリム カーペット ラグ オールドキリム
●品質／アクリル100％(裏面：不織布)
ロングサイズ 2300mm◾️ベルギー製 廊下 絨毯/ カーペット/ ラグ
●抗菌・防臭加工
TCB BIG RAG MAT BUDSPOOL 舐達麻
●パイル長約5mm
トルコ ヴィンテージ ラグ 206-12
●全厚約6.5mm
超大判141..5x246 コーラルオレンジ メダリオン トルコヴィンテージラグ
●床暖房ＯＫ・ホットカーペットＯＫ
ペルシャ絨毯 ゴルトク 83×50cm
●日本製
ギャッベ（リーズ） 238×156cm ペルシャ絨毯
●元値 20900円
ギャッベ ギャべ 絨毯 ゾランヴァリ
Vintage Ortega 柄 Rag Mat
ギャッベ ペルシャ絨毯 75X54cm ギャベ 玄関マット 手織り ラグ 絨毯
【極レア】150万円 ペルシャ絨毯 工房名入り
ベルメゾンの人気ラグ、ディズニー・プーさんのラグです。●商品名 なめらかな風合いのジャカードラグ「くまのプーさん」●サイズ 140㌢ 楕円形●品質／アクリル100％(裏面：不織布)●抗菌・防臭加工●パイル長約5mm●全厚約6.5mm●床暖房ＯＫ・ホットカーペットＯＫ●日本製●元値 20900円