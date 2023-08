【ラッピング無料】 レア《ノーティカ》刺繍ナイロンジャケット 裏フリース/ブルー/メンズXL ナイロンジャケット

古着を中心に出品しております。

※送料無料

※コメントなしの即購入OK◎

ブルーカラーナイロンに裏フリースが暖かいアウターです♪

■COLOR : ブルー

■SIZE : メンズXL [US L]

■実寸サイズ(※素人の採寸なので目安程度でお願いします)

肩幅 55cm

身幅 67cm

着丈 77cm

袖丈 65cm

■CONDITION 【B】

小さな傷はありますが、

大きな傷はない良品です。

※クリーニング済み。

【S】未使用・デッドストック・新品

【A】使用感も少なく大変状態の良い商品

【B】多少の使用感はあるが目立つダメージのない商品

【C】目立つ使用感や部分的にダメージがある商品

【D】全体的な使用感や目立つダメージがあるが着用は可能

状態は個人の印象を基準にしております。

古着・ヴィンテージにご理解のない方、新品同様のものをお求めの方はご遠慮ください。

※着画はお断りいたします。

※写真のカラーは撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合があります。

ご了承の上お買い求め下さい。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ノーティカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

古着を中心に出品しております。※送料無料※コメントなしの即購入OK◎#古着shop_cotonavintage《NAUTICA》裏フリース 刺繍ナイロンジャケット/メンズXLレア○ノーティカ、裏フリース刺繍ナイロンジャケット◎ブルーカラーナイロンに裏フリースが暖かいアウターです♪■COLOR : ブルー■SIZE : メンズXL [US L]■実寸サイズ(※素人の採寸なので目安程度でお願いします)肩幅 55cm身幅 67cm着丈 77cm袖丈 65cm■CONDITION 【B】小さな傷はありますが、大きな傷はない良品です。※クリーニング済み。【S】未使用・デッドストック・新品【A】使用感も少なく大変状態の良い商品【B】多少の使用感はあるが目立つダメージのない商品【C】目立つ使用感や部分的にダメージがある商品【D】全体的な使用感や目立つダメージがあるが着用は可能状態は個人の印象を基準にしております。古着・ヴィンテージにご理解のない方、新品同様のものをお求めの方はご遠慮ください。※着画はお断りいたします。※写真のカラーは撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合があります。ご了承の上お買い求め下さい。

