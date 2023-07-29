最高級 エアジョーダン1 ナイキ ズーム ファミリア ソモス コンフォート スニーカー

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※コメント、購入前に注意事項をご一読願います。

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【商品名】

AIR JORDAN 5 RETRO エアジョーダン5レッド

ナイキ エアジョーダン1 ズーム コンフォート ソモス ファミリア

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【サイズ】

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27cm

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【購入経路】

Dior ディオール B27 オブリーグジャガード ハイカットスニーカー

SNKRS

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【27cm】ナイキNIKEダンクDUNKハイ

【状態】

Nike Dunk Low ナイキ ダンクロー セラミック 26cm

新品・未使用

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【未使用】VANS アナハイム ハーフキャブ 33DX クロコ柄 スエード

【注意事項】

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・価格はスニダン価格（送料手数料込）よりお安く設定していますが、今後の相場変動によって随時変更になります。

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・金額提示のない値下げ交渉には一切応じることなく削除します

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・すり替え防止のため返品は受け付けません。

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・取り置き、専用は対応いたしません。お値引き交渉後でも、購入処理された方と取引します。

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・ダンボールは再利用品です。

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・初期キズや箱の状態は、NIKE倉庫内での保管状態で個体差が生じます。完璧を求める方はご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

==即購入OK==※コメント、購入前に注意事項をご一読願います。【商品名】ナイキ エアジョーダン1 ズーム コンフォート ソモス ファミリア【サイズ】27cm【購入経路】SNKRS【状態】新品・未使用【注意事項】・価格はスニダン価格（送料手数料込）よりお安く設定していますが、今後の相場変動によって随時変更になります。・金額提示のない値下げ交渉には一切応じることなく削除します・すり替え防止のため返品は受け付けません。・取り置き、専用は対応いたしません。お値引き交渉後でも、購入処理された方と取引します。・ダンボールは再利用品です。・初期キズや箱の状態は、NIKE倉庫内での保管状態で個体差が生じます。完璧を求める方はご遠慮ください。

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