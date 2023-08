【予約中！】 / 【お値下げ中】TODAYFUL Silky Shirts Pocket Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

定価22000円

ネイビー

大人気のシャツです!

5回ほど着用してます!

着てみるともともと光沢があるのでわかりにくい

ですがシミがありますので添付写真で

確認お願いします。

【※WEB引用】

国内生地を使用したTODAYFULらしいオーバーサイズシャツ。

バイオ加工を施しているので、ヴィンテージらしさがプラスされています。肌触りもよく、軽くて着やすいのも魅力。

しっとりとした落ち感があるのでジャケットのインナーにも、ワイドパンツにも着回せるアイテム。

TODAYFUL(トゥデイフル)

-感性によって柔軟に変わりゆくもの

-ずっと変わらない愛すべきもの

それぞれを大事にし都会的な洗練さと肩のちからがぬけたラフさを程よくミックスしたスタイルを提案します。

日常に馴染みつついつもより少しセンス良くみえるそんな服づくりを意識してます。

※アイテムサイズ

着丈81バスト141肩幅57袖丈61.5

素材

再生繊維(リヨセル)91%、ナイロン9%

カラー···ブルー

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド トゥデイフル 商品の状態 やや傷や汚れあり

