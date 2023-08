売れ筋介護用品も！ いちご様専用ページ アート/写真

ご覧いただきありがとうございます。(。-人-。)

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきありがとうございます。(。-人-。)再販はしません(。-人-。)。・キノコネコ 700送料 230☆ご購入はプロフィール内容をご了承いただいたものとします。プロフィール内容は不定期に更新致します。お読みください(。-人-。)こちらはポストカードのみで、額なし・切手は貼っておりません(。-人-。)☆スマホ撮影のため原画と色の違いがあります。ご了承くださいませ。☆こちらは原画ですが、ポストカードをコピーで複製する場合がございます。ポストカードのみ・送料込みにて 1130円です。他の商品と同梱可能ですと 900円です。(おまとめにより、送料は1品分になります。)☆額付きは1枚につき130円プラスです。ご購入前に必ずご連絡くださいませm(_ _)m#にゃのart#にゃのにゃんこネコ猫イラスト#猫イラストにゃんこキノコ☆プロフィールをお読みください。手描きのオリジナルイラストです。☆作品の、自作発言、無断転載などはご遠慮ください。ポストカードサイズのイラストで水彩画です。◯自宅保管品です。#水彩画 #オリジナルイラスト #動物イラスト #手書きイラスト #イラスト #オリジナルポストカード #ポストカード オリジナルポストカードオリジナルイラスト手書きポストカード#手描きイラスト手描きイラスト#アナログイラスト#かわいいイラスト#原画

