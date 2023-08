気質アップ earth と　イーハイフン　の福袋　詰め合わせ30着ほど その他

earthとイーハイフンの詰め合わせ福袋です。

30着ぐらい入ってます。

使用感ある物もあれば新品タグ付きもあります。

系統が変わったので出品します。

165センチ51キロ

日頃Mを着用

福袋はSが2着ぐらいで

他はMかフリーサイズです。

コートは数年前の福袋に入っていた物で、試着のみで、きませんでした。

ファーは取り外しできます。

しばらく閉まっていたので

一度洗ってから着用ください。

送料もありますが

一着400円程度になってます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アースミュージックアンドエコロジー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

earthとイーハイフンの詰め合わせ福袋です。30着ぐらい入ってます。使用感ある物もあれば新品タグ付きもあります。系統が変わったので出品します。165センチ51キロ 日頃Mを着用福袋はSが2着ぐらいで他はMかフリーサイズです。コートは数年前の福袋に入っていた物で、試着のみで、きませんでした。ファーは取り外しできます。しばらく閉まっていたので一度洗ってから着用ください。送料もありますが一着400円程度になってます。

