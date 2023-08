【残りわずか】 GUCCIグッチベルトメンズブラック販売証明書有本物オシャレ中古 ベルト

カラー···ブラック

ANOTHER HEAVEN × HTC スタッズ 本格レザー ベルト



ウエスト84cm〜94cmの方用

(自分で計りました)

2010年ごろ購入、正規品本物

グアムのデパートで$(ドル)で購入

グアムはブランドのデパートが多く、

きちんとしたデパート内のGUCCIのお店です。

不用な為、使用しない為

状態よいほうです。

ブランドはたくさんあり、ふぃぎゅあ同様処分しています

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

