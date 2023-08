アンディフィーテッド×ナイキ エアマックス 97 DC4830-001 27.0

新品 未着用

●商品名

UNDEFEATED x NIKE AIR MAX 97 "BLACK"

●スタイルコード

DC4830-300

●サイズ

メンズ27cm

●状態

新品未使用

●付属品

箱、黒タグ

整理のため出品します

新品未使用ですが、購入時より箱に傷等がある場 合がございます。

すり替え防止のため返品等は 受付いたしません。

よろしくお願いします

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

