ご覧頂きありがとうございます。

スノーピークアイアングリルテーブルのセットになります。

梱包が大変な為今のところ引き取り限定でお願いします。

セット内容は

アイアングリルテーブルのノーマルサイズ。

830脚セット

ウッドテーブルW竹

ウッドテーブルS竹

ステンレストレー

ハンギングラックフレーム2段

メッシュトレー浅型2個

メッシュトレー深型

収納バッグ

写真に写っているグランドシートや自転車などは付属しません。

写真の通り使用によるキズ、汚れ、色剥がれがあります。ウッドテーブルWとステンレストレーは写真撮影時に落としてしまい互いに凹みが出来てしまいました。

使えないわけではないと思いますが少し目立ちます。

アウトドア用品の中古品になりますのでご理解頂ける方のみよろしくお願いします。

質問等ありましたらお気軽にコメントください。

商品の情報 ブランド スノーピーク 商品の状態 傷や汚れあり

