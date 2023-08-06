【メール便不可】 PORTER 　リュック デイパック　ポーター　ネイビー　男女OK リュック/バックパック

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サムソナイト、リュック、新品タグ付き、匿名配送、トーラスバックパック、ビジネス

お値下げ致しました。

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インパクトカラーブルー＆ポーチ付き！エルゴERGOハードシェルテクノバックパック

15900円→15100円

ザノースフェイス 韓国限定 ポーチ付きリュック



ARTPHERE tondo ダレスバックパック（数ヶ月のみ使用）

PORTER ポーターのリュックサック デイパック

ブリーフィング / ネオフォース コヨーテ



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横31×縦38×マチ13cm

SOLGAARD LIFEPACK 2.0ハイテクリュック(ソーラーバンク付)

【ベルト】~82cm

Ree2さま☆ポールスミス ナイロンバックパック



PORTER / PORTER LIFT DAYPACK

カラー ネイビー

直営店卸品 ランバンオンブルー リュック 569701 コン 新品



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説明

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コットンのナチュラルな表情とナイロンの光沢感や強さなど、いろいろな表情が楽しめるオリジナルのコーデュラダック生地を使用した【SMOKY/スモーキー】シリーズ！[スミクロ]と呼ばれる淡いネイビーカラーがシンプルなデザインを引き立てています。 コットンのナチュラルな表情とナイロンの光沢感が楽しめるオリジナル生地を使用！丈夫に縫製された商品は長くお使い頂けます。他にはない素材感が魅力的で、カジュアルでありつつ上品な印象に。ドローコード開閉が特徴のリュックサックです！背負ったままでもメイン収納部にアクセス出来るようサイドにファスナーを配置しました。

マイケルコース MK MICHAEL KORS BAG

ネイビーの絶妙なカラーも魅力的な一品で、男性のみならず女性にも使って頂きたいアイテムです。

トゥミ リュック TUMI Tahoe リッジウッドバックパック 大容量



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商品の概要：

Supreme シュプリーム 20AW back pack バックパック

【メイン開閉】ベルト、しぼり外側

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【ポケット】ホック&マジックテープ式ポケット×2

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【内側ポケット】/ファスナーポケット×1

コーデュラ Cordura リュック タグ付き

※メインルームに直結するファスナー有

Piano様専用



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◆商品の状態◆

【韓国限定】THE NORTH FACE ヴォルト バックパック ブラック

目立つ傷や汚れはありませんが、中古ですので、それなりの使用感はございます。画像にてご確認ください。

【未使用品】ポーター BOND ボンド 3way ブリーフケース リュック 黒

あくまでもUSEDですので、ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。

Peak Design カメラバッグ エブリデイバックパック20L V1 Ash



ポーターアロハリュック

※商品状態につきましては、個人の主観によるものですので、画像にてご判断頂ければと思います。

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柄・デザイン...無地

Supreme 【15AW】カモ柄バックパック



新品未使用 タグ付 マックパック アカロア グリーン 通勤 通学 男女兼用

素材...ナイロン

⭐︎THE NORTH FACE PURPLE LABEL⭐︎ナップサック



連敗エギンガー 様専用 THE NORTH FACE リュック ローマーデイ

素材...ナイロン, コットン

【新品・廃番】ナイキ ユーティリティ エリート トレーニングバックパック



MISSION WORKSHOP

シーン/種類...タウンユース(普段使い), アウトドア/登山/キャンプ, ビジネス

GUCCI グッチ GGスプリーム リュックサック メンズ バックパック 黒

柄・デザイン...無地, プリント(ロゴなど)

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

6/30お値下げ致しました。15900円→15100円PORTER ポーターのリュックサック デイパック横31×縦38×マチ13cm【ベルト】~82cmカラー ネイビー説明コットンのナチュラルな表情とナイロンの光沢感や強さなど、いろいろな表情が楽しめるオリジナルのコーデュラダック生地を使用した【SMOKY/スモーキー】シリーズ！[スミクロ]と呼ばれる淡いネイビーカラーがシンプルなデザインを引き立てています。 コットンのナチュラルな表情とナイロンの光沢感が楽しめるオリジナル生地を使用！丈夫に縫製された商品は長くお使い頂けます。他にはない素材感が魅力的で、カジュアルでありつつ上品な印象に。ドローコード開閉が特徴のリュックサックです！背負ったままでもメイン収納部にアクセス出来るようサイドにファスナーを配置しました。ネイビーの絶妙なカラーも魅力的な一品で、男性のみならず女性にも使って頂きたいアイテムです。 商品の概要： 【メイン開閉】ベルト、しぼり外側【ポケット】ホック&マジックテープ式ポケット×2【内側ポケット】/ファスナーポケット×1※メインルームに直結するファスナー有◆商品の状態◆目立つ傷や汚れはありませんが、中古ですので、それなりの使用感はございます。画像にてご確認ください。あくまでもUSEDですので、ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。※商品状態につきましては、個人の主観によるものですので、画像にてご判断頂ければと思います。柄・デザイン...無地素材...ナイロン素材...ナイロン, コットンシーン/種類...タウンユース(普段使い), アウトドア/登山/キャンプ, ビジネス柄・デザイン...無地, プリント(ロゴなど)

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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