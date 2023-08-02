日本未入荷 美品　大容量【枡儀　coto】2way バッグ　クロコダイル　JRA ボルドー トートバッグ

こちらは、鑑定済みショップで購入した正規品になりますので、安心してご検討下さい。

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クリーニング後、レザー専用クリームでメンテナンスしておりますので、到着後すぐにお使いいただけます。

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ＵＳＥＤ品のため、多少のシミやダメージ等はご了承下さい。

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商品の情報 商品の状態 未使用に近い

こちらは、鑑定済みショップで購入した正規品になりますので、安心してご検討下さい。#みさ_その他のバッグ【ブランド】枡儀 coto【商品】トートバッグハンドバッグショルダーバッグ2way バッグJRA※ハンドル肩掛け不可※A4収納可能※自立可能【シリアルNo.・型番】写真参照【カラー】ボルドー※色は、1枚目が一番近いですが、モニター環境によって誤差がありますのでご了承下さい！【サイズ】（縦×横×バ幅•約cm）29×39×11ハンドル高さ 約13cmショルダー紐 最長 約135時【素材】クロコダイルレザー【付属品】ショルダーストラップJRA冊子取扱説明書【状態】★used美品です♪♪表地 :良好裏地 :良好型崩れ :なし角スレ :なし持ち手 :良好金具 :スレ程度ホック :良好ファスナー :良好ベタ付き :なしクリーニング後、レザー専用クリームでメンテナンスしておりますので、到着後すぐにお使いいただけます。・その他、状態については、個人差がありますので、写真にてご判断下さい。ＵＳＥＤ品のため、多少のシミやダメージ等はご了承下さい。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いいたします。#みさ_その他のバッグ

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