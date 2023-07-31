お知らせ ログイン 会員登録 出品
人気提案 応接ソファ 1 70年代 ブラウン レザー リクライニング 一人掛け シングルソファ

商品の説明

座面低めのレザーソファーです。
③オールド マルニ シングルソファ 合皮 1人掛けソファ 椅子 イス チェア
恐らく合皮で、メーカーは不明です。
送料無料ヴィンテージ調リクライニングソファ（オットマン付）１人掛け（1244）
座面のクッションは取り外せます。
木脚付きクッションソファ CERTO -チェルト 1人掛けソファ

PLUS COVO ソファ　プラス　コーヴォ

《グレー》ソファ　1人掛け　オットマン付き　シンプル　大人かわいい
70年代購入品で実家で使用していました。
応接ソファ 一人掛け リクライニング レザー ブラウン 70年代 1
年代の割にはコンディションは良好かと思います。
ニトリ　アンティークソファ　1人用　PVC
古い物ですので品質を気にされる方はお控えください。
39A 送料設置無料　カリモク　高級1Pソファ　別荘保管品

Tomoko HR.様専用　一人掛けソファ

Kチェア/2シーター
○サイズ
②北欧　ヴィンテージ　Polardesign Finland　チェア　ソファ
横幅…90cm
マルニ60
奥行き…90cm
ソファ ソファー 1人掛け 肘付き幅58cm (1人掛け(PVC), ブラック)
高さ…70cm
☆ビンテージ☆オフィスソファ☆緑と黒がお洒落☆B-1P
座面までの高さ…37cm
アサヒ　JACK/ジャック　1Pソファ　本革張り　ブラック　美品

とても座り心地のいいソファー

Re:CENO WIRY 右アーム　ソファー
梱包たのめる便 250サイズ
コスガ家具 木製チェア 1人掛けソファ アンティーク 花柄 応接セット
送料 8600円 込み
［残り5時間最終値下げ！！］無印ソファ　フェザーポケットコイル

③オールド マルニ シングルソファ 合皮 1人掛けソファ 椅子 イス チェア

送料無料ヴィンテージ調リクライニングソファ（オットマン付）１人掛け（1244）
もうひとつあるので別に出品しています。
木脚付きクッションソファ CERTO -チェルト 1人掛けソファ

PLUS COVO ソファ　プラス　コーヴォ
ミッドセンチュリー
《グレー》ソファ　1人掛け　オットマン付き　シンプル　大人かわいい
アンティーク
応接ソファ 一人掛け リクライニング レザー ブラウン 70年代 1
ヴィンテージ
ニトリ　アンティークソファ　1人用　PVC
昭和レトロ
39A 送料設置無料　カリモク　高級1Pソファ　別荘保管品
本革
Tomoko HR.様専用　一人掛けソファ
合皮

Kチェア/2シーター

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

②北欧　ヴィンテージ　Polardesign Finland　チェア　ソファ

マルニ60

ソファ ソファー 1人掛け 肘付き幅58cm (1人掛け(PVC), ブラック)

☆ビンテージ☆オフィスソファ☆緑と黒がお洒落☆B-1P

アサヒ　JACK/ジャック　1Pソファ　本革張り　ブラック　美品

とても座り心地のいいソファー

Re:CENO WIRY 右アーム　ソファー

コスガ家具 木製チェア 1人掛けソファ アンティーク 花柄 応接セット
座面低めのレザーソファーです。恐らく合皮で、メーカーは不明です。座面のクッションは取り外せます。70年代購入品で実家で使用していました。年代の割にはコンディションは良好かと思います。古い物ですので品質を気にされる方はお控えください。○サイズ横幅…90cm奥行き…90cm高さ…70cm座面までの高さ…37cm梱包たのめる便 250サイズ送料 8600円 込みもうひとつあるので別に出品しています。ミッドセンチュリーアンティークヴィンテージ昭和レトロ本革合皮

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

人気提案 応接ソファ 1 70年代 ブラウン レザー リクライニング 一人掛け シングルソファ

30分钟前

人気提案 応接ソファ 1 70年代 ブラウン レザー リクライニング 一人掛け シングルソファ

¥15,500 ¥11,625

(税込) 送料込み
10
5
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

a36ec

 1985

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (5)

a36ec
人気提案 応接ソファ 1 70年代 ブラウン レザー リクライニング 一人掛け シングルソファ 人気提案 応接ソファ 1 70年代 ブラウン レザー リクライニング 一人掛け シングルソファ

応接ソファ 一人掛け リクライニング レザー ブラウン 70年代 ソファ

応接ソファ 一人掛け リクライニング レザー ブラウン 70年代 ソファ


応接ソファ 一人掛け リクライニング レザー ブラウン 70年代 1 | www

応接ソファ 一人掛け リクライニング レザー ブラウン 70年代 1 | www


応接ソファ 一人掛け リクライニング レザー ブラウン 70年代 2 | www

応接ソファ 一人掛け リクライニング レザー ブラウン 70年代 2 | www


【本革】電動リクライニングソファー 電動ソファー 本革ソファー　ソファーベッド 応接ソファー 2人掛け 3人掛け イタリア製 本皮レザー オットマン一体型 ブラック 黒 ブラウン グレー アイボリー 白 ブルー 青 大川家具 アウトレット セール SAT | エンタメ家具屋台　 kaguyatai

【本革】電動リクライニングソファー 電動ソファー 本革ソファー　ソファーベッド 応接ソファー 2人掛け 3人掛け イタリア製 本皮レザー オットマン一体型 ブラック 黒 ブラウン グレー アイボリー 白 ブルー 青 大川家具 アウトレット セール SAT | エンタメ家具屋台　 kaguyatai


1P 1人用ソファ 1人掛けソファ リクライニング レザーソファ ブラック(黒) オットマン ホームシアターに最適 WZY-150-BK

1P 1人用ソファ 1人掛けソファ リクライニング レザーソファ ブラック(黒) オットマン ホームシアターに最適 WZY-150-BK


【本革】電動リクライニングソファー 電動ソファー 本革ソファー　ソファーベッド 応接ソファー 2人掛け 3人掛け イタリア製 本皮レザー オットマン一体型 ブラック 黒 ブラウン グレー アイボリー 白 ブルー 青 大川家具 アウトレット セール SAT | エンタメ家具屋台　 kaguyatai

【本革】電動リクライニングソファー 電動ソファー 本革ソファー　ソファーベッド 応接ソファー 2人掛け 3人掛け イタリア製 本皮レザー オットマン一体型 ブラック 黒 ブラウン グレー アイボリー 白 ブルー 青 大川家具 アウトレット セール SAT | エンタメ家具屋台　 kaguyatai


楽天市場】リクライニングチェア 一人用 総本革 黒 ブラック

楽天市場】リクライニングチェア 一人用 総本革 黒 ブラック

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 人気提案 応接ソファ 1 70年代 ブラウン レザー リクライニング 一人掛け シングルソファ
© www.inba.net, Inc.