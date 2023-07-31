人気提案 応接ソファ 1 70年代 ブラウン レザー リクライニング 一人掛け シングルソファ

座面低めのレザーソファーです。

③オールド マルニ シングルソファ 合皮 1人掛けソファ 椅子 イス チェア

恐らく合皮で、メーカーは不明です。

送料無料ヴィンテージ調リクライニングソファ（オットマン付）１人掛け（1244）

座面のクッションは取り外せます。

木脚付きクッションソファ CERTO -チェルト 1人掛けソファ



PLUS COVO ソファ プラス コーヴォ



《グレー》ソファ 1人掛け オットマン付き シンプル 大人かわいい

70年代購入品で実家で使用していました。

応接ソファ 一人掛け リクライニング レザー ブラウン 70年代 1

年代の割にはコンディションは良好かと思います。

ニトリ アンティークソファ 1人用 PVC

古い物ですので品質を気にされる方はお控えください。

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Tomoko HR.様専用 一人掛けソファ



Kチェア/2シーター

○サイズ

②北欧 ヴィンテージ Polardesign Finland チェア ソファ

横幅…90cm

マルニ60

奥行き…90cm

ソファ ソファー 1人掛け 肘付き幅58cm (1人掛け(PVC), ブラック)

高さ…70cm

☆ビンテージ☆オフィスソファ☆緑と黒がお洒落☆B-1P

座面までの高さ…37cm

アサヒ JACK/ジャック 1Pソファ 本革張り ブラック 美品



とても座り心地のいいソファー



Re:CENO WIRY 右アーム ソファー

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コスガ家具 木製チェア 1人掛けソファ アンティーク 花柄 応接セット

送料 8600円 込み

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もうひとつあるので別に出品しています。

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ミッドセンチュリー

《グレー》ソファ 1人掛け オットマン付き シンプル 大人かわいい

アンティーク

応接ソファ 一人掛け リクライニング レザー ブラウン 70年代 1

ヴィンテージ

ニトリ アンティークソファ 1人用 PVC

昭和レトロ

39A 送料設置無料 カリモク 高級1Pソファ 別荘保管品

本革

Tomoko HR.様専用 一人掛けソファ

合皮

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

座面低めのレザーソファーです。恐らく合皮で、メーカーは不明です。座面のクッションは取り外せます。70年代購入品で実家で使用していました。年代の割にはコンディションは良好かと思います。古い物ですので品質を気にされる方はお控えください。○サイズ横幅…90cm奥行き…90cm高さ…70cm座面までの高さ…37cm梱包たのめる便 250サイズ送料 8600円 込みもうひとつあるので別に出品しています。ミッドセンチュリーアンティークヴィンテージ昭和レトロ本革合皮

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

Kチェア/2シーター②北欧 ヴィンテージ Polardesign Finland チェア ソファマルニ60ソファ ソファー 1人掛け 肘付き幅58cm (1人掛け(PVC), ブラック)☆ビンテージ☆オフィスソファ☆緑と黒がお洒落☆B-1Pアサヒ JACK/ジャック 1Pソファ 本革張り ブラック 美品とても座り心地のいいソファーRe:CENO WIRY 右アーム ソファーコスガ家具 木製チェア 1人掛けソファ アンティーク 花柄 応接セット